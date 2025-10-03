Narejenih je prvih 1300 ocen o upravičenosti

V nadaljevanju preberite:

Po treh mesecih, odkar je po zakonu o dolgotrajni oskrbi začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, so v centrih za socialno delo naredili prvih 1300 ocen o upravičenosti, v kratkem jih bodo upravičencem tudi začeli izdajati. Ker poenoten informacijski sistem tudi dva meseca pred začetkom veljavnosti pravice do storitev dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše še ne deluje, tudi zaradi pravnih ovir pri varstvu osebnih podatkov, so poiskali druge rešitve.

Kje se zatika?