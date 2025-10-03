  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Narejenih je prvih 1300 ocen o upravičenosti

    V kratkem bodo centri za socialno delo te ocene začeli upravičencem tudi izdajati.
    Centri za socialno delo do konca prejšnjega meseca prejeli skupaj približno 10.000 vlog in trenutno izdali 1300 ocen upravičenosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Centri za socialno delo do konca prejšnjega meseca prejeli skupaj približno 10.000 vlog in trenutno izdali 1300 ocen upravičenosti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Andreja Žibret
    3. 10. 2025 | 06:00
    3. 10. 2025 | 06:17
    6:55
    Po treh mesecih, odkar je po zakonu o dolgotrajni oskrbi začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, so v centrih za socialno delo naredili prvih 1300 ocen o upravičenosti, v kratkem jih bodo upravičencem tudi začeli izdajati. Ker poenoten informacijski sistem tudi dva meseca pred začetkom veljavnosti pravice do storitev dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše še ne deluje, tudi zaradi pravnih ovir pri varstvu osebnih podatkov, so poiskali druge rešitve. 

    Kje se zatika?

    Dolgotrajna oskrbapomoč na domucentri za socialno delodomovi za starejšezakon o dolgotrajni oskrbi

