Naročil kurilnega olja še več kot pred kurilno sezono

»Prihaja ohladitev,« je Janez Janša odgovoril predsedniku vlade Robertu Golobu na soočenju, ko je Golob pojasnjeval, da so dobave kurilnega olja običajno načrtovane mesec dni pred dostavo in da to ne gre tako hitro. Danes so iz Petrola pojasnili, da je število naročil izjemno zraslo, zato so se dobavni roki še podaljšali.

»V zadnjih dneh imamo izjemno povečano število naročil kurilnega olja, ki presega celo običajno najvišje ravni povpraševanja v obdobju priprav na začetek kurilne sezone. Takšni nenadni porasti povpraševanja vplivajo na razpoložljivost dostavnih terminov, zato so dobavni roki lahko nekoliko daljši kot običajno,« sporočajo iz Petrola.

Ob tem poudarjajo, da so dobavni viri kurilnega olja zagotovljeni. »Petrol oskrbo z energenti vedno zagotavlja zanesljivo, tudi v zahtevnih razmerah, zato ni razloga za skrb, da bi kurilnega olja zmanjkalo,« zatrjujejo.

Zaradi velikega števila naročil pa dostave organizirajo glede na logistične zmožnosti in operativne prioritete, pri čemer posebno pozornost namenjajo najbolj ranljivim skupinam in ključnim ustanovam, kot so bolnišnice, domovi za starejše, vrtci, šole in drugi uporabniki, za katere je oskrba nujna.

Kupce zato prosijo za razumevanje, potrpežljivost in premišljeno oddajo naročil. »Verjamemo, da bomo z medsebojnim razumevanjem lahko zagotovili nemoteno oskrbo za vse,« še dodajajo v Petrolu.