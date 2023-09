Naročite se na brezplačen posvet pri zobozdravniku

V torek, 10. oktobra 2023, bo drugo leto zapored potekala akcija Dan odprtih vrat zobozdravniških ambulant. V akciji sodeluje več kot 40 zobozdravniških ambulant iz vseh delov Slovenije. Skupno je razpisanih okoli 300 terminov, na katerih bodo pacientom ponudili posvet o njihovem ustnem zdravju in težavah, ki jih imajo.

Naročanje na termine poteka od danes dalje prek enotne spletne strani, ki jo je pripravil Gospodar zdravja.

»Akcija je namenjena predvsem tistim pacientom, ki nimajo zobozdravnika ali pa že dolgo iz različnih razlogov niso prestopili praga ambulante in je morda zgolj strah tisti, ki jih omejuje, da bi to naredili, je pojasnila Neja Jurjec Smole, vodja delovne skupine Ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo.« Po njenem je glavno, »da zobozdravniki stopimo skupaj in dvignemo zavedanje, da je stanje v ustni votlini izrednega pomena, saj je ta del celotnega telesa in je osnova za zdravo in samozavestno telo«.

Na dan odprtih vrat bodo posveti trajali 15 ali 30 minut, torej si bo zobozdravnik res vzel čas za pogovor o pacientovih težavah, ne bodo pa se tega dne opravljale klasične stomatološke storitve (čiščenje zobnega kamna, plombiranje, puljenje ...), je še pojasnila Jurjec Smoletova. Krunoslav Pavlović, predsednik odbora za zobozdravstvo, je dodal, da so se zobozdravniki odločili, da bodo ta dan delali v skladu s standardi in normativi, in ne v skladu s tistimi, ki jih prepisuje ZZZS, in o katerih so ocenili, da so nevarni tako za paciente kot njihovo delo.

Posvet bo za pacienta brezplačen in brez vsakih obveznosti. Prav tako tudi ordinacija ni obvezana, da mora pacienta kasneje tudi sprejeti v obravnavo, sporočajo pobudniki akcije.

Če imate kakšno zdravstveno dokumentacijo predhodnih obravnav, jo lahko prinesete s seboj.

»S to akcijo se izpolnjujejo tudi ključne smernice strategije Svetovne zdravstvene organizacije in njihovega akcijskega načrta in tudi njihove strategije, ki so si jo začrtali pred dvema letoma. Kot stroka poskušajo prispevati k dvigovanju zavesti in kakovosti ustnega zdravja, je sklenil Pavlović in se zahvalil kolegom, ki sodelujejo v projektu in ki verjamejo, da se tudi v teh težkih časih za zobozdravstveni sistem še vedno da pokazati tisto, kar je prav, in pomagati ljudem tudi zunaj pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in brez birokratskih predpisov.

Akcijo sta podprla Curaden in Gospodar zdravja.

V lanski akciji, ki je tedaj potekala prvič, so pacienti iskali informacije o možnostih zdravljenja. Pogovarjali so se o svojih težavah, zobozdravniki pa so jih usmerjali v primerno terapijo. Lahko so se naročili pri njih za obravnavo ali pa so s podatki, ki so jih dobili, iskali pomoč pri izbranem ali prejšnjem zobozdravniku. Pavlović je lansko akcijo ocenil kot uspešno: »Iskali so se še dodatni termini in kolegi so jih omogočili.«