Naročniki lahko v živo spremljajo izdelavo avtodoma

Izdelavo avtodoma spremljajo od doma

Različni kupci, različne želje

Tehnološko napredni

V proizvodnji je ves čas približno 25 vozil. Fotografiji Tadej Regent

Posel, nabit s čustvi

Šentjanž pri Dravogradu – V podjetju Robeta, proizvajalcu prestižnih in unikatnih avtodomov, izdelanih po željah naročnikov, bodo letos dosegli magično številko 200 vozil. Njihov cilj je, da v prihodnjih petih letih povečajo proizvodnjo na 500 vozil na leto, ki jim bo še vedno omogočala ohranjati individualnost, s katero se veliki evropski proizvajalci avtodomov ne želijo ukvarjati.»Več kot 90 odstotkov proizvodnje izvozimo na evropske trge, preostalo prodamo doma. Naš najpomembnejši trg je Nemčija, ki zavzema več kot 60 odstotkov izvoza, sledijo Švedska, Italija, Avstrija, Švica, Češka ter države Beneluksa in Francija,« pravi Igor Pirtovšek, direktor komerciale v podjetju, ki se že ozira tudi po kupcih iz Japonske, Kitajske in Združenih držav Amerike.Na evropskem trgu, kjer so intenzivneje nastopili pred štirimi leti, merijo na 15-odstotni delež kupcev, ki ne želijo serijsko izdelanega avtodoma, pač pa vozilo, ki bo imelo osebno noto in pečat novega lastnika. »Vse več ljudi se vrača k naravi in spreminja svoj življenjski slog. Mi jim sledimo z izbiro opreme in pohištva v avtodomu ter najrazličnejšo dodatno opremo,« pove Primož Kotnik, solastnik podjetja, in doda, da so k večjemu zanimanju za nakup avtodomov nedvomno prispevale gospodarska rast in cene vozil, ki so bolj dostopne, kot so bile nekoč.Ob nakupu avtodoma kupci, če seveda želijo, dobijo povezavo, na kateri lahko ves čas spremljajo, v kakšni fazi izdelave je njihov avtodom. Informacije o tem v Robeti posodabljajo vsako uro. »Takšnega odnosa s kupci nima nihče,« je prepričan Primož Kotnik. So tudi edini proizvajalec, ki za kakovost opravljenega dela v proizvodnji jamči s podpisom monterja, ki je vozilo montiral.Osnova za izdelavo Robetinih avtodomov so tri osnovne šasije: citroën jumper, fiat ducato in mercedes sprinter, notranja oprema pa je v celoti odvisna od želja naročnikov. Najcenejši Robetin avtodom je mogoče kupiti za 45 tisočakov, navzgor pa je cena neomejena. Najdražjega so doslej izdelali za 120.000 evrov. »Ker je vsako vozilo iz naše proizvodnje drugačno, so vsi Robetini avtodomi unikati,« je poudaril Igor Pirtovšek.Tako kot so različni Robetini avtodomi, so različni tudi kupci, do katerih dostopajo z ekipo več kot tridesetih trgovcev, raztresenih po vsej Evropi. Zmotno je prepričanje, tako v Robeti, da med kupci prevladujejo premožni posamezniki, stari nad 60 let. Med njimi so mladi športniki (padalci, kolesarji, plezalci, motokrosisti, potapljači, surfarji), ki v avtodomu potrebujejo prostor za športno opremo, lastniki psov, ki so še posebej pozorni na izbiro in kakovost talnih in stenskih oblog, pa tudi družine z malimi otroki. Tu so še raziskovalci, uživači, avanturisti, velike družine ... Štiričlanska družina iz Švedske, denimo, se je iz stanovanja preselila kar v Robetin avtodom in se za dve leti z dvema majhnima otrokoma, psom in mačko odpravila na potovanje. Njihove dogodivščine lahko spremljamo na blogu z imenom happyfamilyinavan.»Le nebo je meja pri snovanju vašega avtodoma,« trdijo v Robeti, kjer so se prav tako že lotili izdelave avtodoma, prilagojenega za lastnika s posebnimi potrebami. To bo unikat na evropskem trgu, ki ga bodo javnosti premierno predstavili prihodnje leto v Nemčiji, od koder prihaja naročnik vozila. »Tudi ljudje s posebnimi potrebami si želijo potovanj in doživetij, in zakaj ne bi tudi njim omogočili pristnega avtodomarskega življenja in vračanja k naravi in svojemu bistvu? Na tem področju vidimo veliko poslovno priložnost,« so povedali v Robeti.Po meri izdelane avtodome mladega slovenskega proizvajalca odlikuje najsodobnejša tehnologija. V sodelovanju s podjetjem Garmin Fusion so januarja na drugem največjem evropskem sejmu karavaninga v nemškem Stuttgartu predstavili tehnologijo, ki je njihova vozila spremenila v pametne avtodome. Garmin Fusion intelligent system, kot so jo poimenovali, je preprost za uporabo, saj prek centralnega snemljivega prikazovalnika, ki primarno služi kot avdionavigacijski sistem, med drugim omogoča upravljanje hlajenja in ogrevanja, prižiganja in ugašanja luči ter enostavno krmiljenje vseh elektronskih naprav v vozilu.Podjetje veliko vlaga tudi v digitalizacijo tako v proizvodnji kot v poslovanju. Lani so v ta namen porabili 50.000 evrov. Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 31 let. Fluktuacija je majhna, bolniških odsotnosti zaradi narave proizvodnje nimajo, glavni vzrok zanje, če že so, so poškodbe zaradi športnih aktivnosti v prostem času. Zaposleni pogosto sedejo za volan avtodomov, in to ne le takrat, ko preizkušajo prototipe. Deležni so različnih ugodnosti in bonitet, udeležujejo se tudi mednarodnih izobraževanj.Za podjetje v lasti družine Kotnik je zelo pomembno, kakšni so odnosi med 35 zaposlenimi, in vzdušje na delovnem mestu. Prihodnje leto nameravajo povečati število sodelavcev, novi kader pa postopoma pridobiti tudi s kadrovskimi štipendijami. »Že zdaj sodelujemo z Lesarsko šolo v Slovenj Gradcu in Srednjo šolo Ravne na Koroškem. Sodelovanje nameravamo še okrepiti,« je povedal Primož Kotnik.Ko to poročamo, se ekipa Robete udeležuje največjega sejma karavaninga na svetu v nemškem Düsseldorfu, kamor so s tovornjakom odpeljali štiri svoja vozila. V Robeti pričakujejo, da bodo na sejmu sklenili veliko poslov, ki bodo dodobra zasedli njihove proizvodne zmogljivosti v prihodnjem letu.»Karavaning je v vzponu,« trdi Primož Kotnik, tudi sam lastnik avtodoma. Posel z njimi je izšel ravno iz družinske strasti do karavaninga, ki ga je prvič izkusil kot študent. A sogovornik trdi, da prodaja avtodomov ni običajen posel. Poleg tega, da terja oseben pristop, je nabit s čustvi, odnos kupec-prodajalec pa se niti v enem primeru ne konča ob prevzemu vozila. Igor Pirtovšek pove: »Veseli smo, ko od vsepovsod prejemamo fotografije naših kupcev in izraze zadovoljstva, kako jim je avtodom spremenil pogled na svet in življenje na bolje.«Podjetje Robeta je lani pridobilo certifikat proizvajalca avtodomov, s čimer so se postavili ob bok vsem svetovno znanim proizvajalcem avtodomov. Poleg proizvodnje na lokaciji v Šentjanžu pri Dravogradu imajo v Slovenj Gradcu nov, sodoben center karavaninga, kjer so kupcem na voljo avtodomi znamk Robeta Mobil in Carthago, katerega prodajni zastopnik so, ter vsa oprema za kampiranje. Poleg domačih kupcev je v centru vse več strank iz sosednje Avstrije, ki v Sloveniji ceneje, predvsem pa bolj kakovostno opravijo servis svojih vozil ali katero drugo storitev. »Ljudje so potovali, potujejo in bodo potovali. V prihodnjih desetih letih bo zelo pomembno, kako hitro bomo znali izkoristiti svoj prosti čas,« sklene Primož Kotnik.