Vedno ga je vodil ustvarjalni eros, prav tako ni dvomil o postopni preobrazbi sveta, ki pa bo obenem ohranil svoje avtentične narodnostne, regionalne in jezikovne tradicije in specifike. »Ideologija je marsikoga odrezala od tradicije, tehnicizem in konzumistična miselnost sta jih cepila na brezdušni univerzalizem. A to bo prihodnost popravila. Narodi ne sprejmejo uniformiranosti. Kljub sedanjemu stanju bo prevladala rodna identiteta, bogastvo tradicije. Jutrišnja Evropa bo združenje majhnih domovin, drugače Evrope sploh ne bo.« Za nekatere so bila njegova razmišljanja nekoliko anahronistična, vendar ne gre pozabiti, da mi zgodovino zgolj prebiramo v zgodovinskih študijah in jo tako ali drugače retrospektivno interpretiramo; Pahor je to zgodovino živel in jo zato tudi toliko bolje razumel. In zdaj ni več nikogar takšnega.