Naša krvodajalska »hiša« je trdna, visoka in srčna

V nadaljevanju preberite:

Zahvaljujoč več kot 60.000 rednim krvodajalcem uspeva slovenskemu zdravstvu pokrivati vse potrebe po krvi. Za to po podatkih Rdečega križa Slovenije, ki že 70 let »vzdržuje« tradicijo prostovoljnega, brezplačnega in anonimnega krvodajalstva, vsak delovni dan potrebujemo od 350 do 400 darovalcev krvi.