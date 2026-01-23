Naša naložba bo za mnoge spodbuda, da začnejo investirati v to panogo

V nadaljevanju preberite:

V preteklosti smo imeli v lesnopredelovalni industriji 15 večjih podjetij, ki pa so z osamosvojitvijo večinoma ugasnila. Eno redkih, ki je ostalo, je bil Snežnik Kočevska Reka, ki je bil zadnja desetletja na robu preživetja. Zdaj bodo Slovenski državni gozdovi (SiDG) to hčerinsko podjetje, ki se od oktobra lani imenuje Fagus Slovenica, temeljito posodobili. Z naložbo v vrednosti 50 milijonov evrov bo tudi na evropski ravni tehnološko najsodobnejša žaga omogočila nov zagon in razvoj panoge, ki bi – glede na to, da je les najbolj razširjena surovina v Sloveniji, saj je ta v skorajda 60 odstotkih pokrita z gozdom – morala biti v tako gozdnati državi paradna gospodarska panoga. Več o naložbi nam je povedal Rok Rutar, direktor Fagusa Slovenica.