Naši odpadki bodo še greli sosede, mi pa bomo imeli slab zrak

Večja skupina nasprotnikov sežigalnice zahteva alternative, občine odgovarjajo, da so poskusili že vse, še otroke v vrtcih so učili ločevanja odpadkov. Ljubljanski župan Zoran Janković je ocenil, da bi sežigalnica v Ljubljani omogočila konec porabe premoga, poleg tega bi daljinsko ogrevanje razširili na Rudnik in Vič. S tem bi odpravili individualna kurišča, ki so največji vir delcev in še nekaterih drugih onesnaževal v zraku.

Župani Celja, Maribora in Ljubljane so povedali, da je država postavila trdna pravila. Sežigali bodo lahko le odpadke, nastale v Sloveniji, in le v mestih, ki imajo sisteme daljinskega ogrevanja. Celje že energijsko izrablja odpadke in ima najcenejše ogrevanje, je dejal Janković, in ocenil, da bi sežigalnica v Ljubljani cene ogrevanja znižala za 40 odstotkov. Aleksander Saša Arsenovič, župan Maribora, je dejal, da za prihodnje cene ne more biti gotov, a glede na sedanje cene, bi bila sežigalnica prihranek. Ne zgolj to, občina bi postala bolj odporna na geopolitične pretrese.

Tanja Bolte, direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je povedala, da so iskali izvoznika odpadkov za prihodnja štiri leta z razpisom. Za ponujenih 150 evrov na tono niso dobili nobenega ponudnika. Ti so pričakovali, da bodo razpis odprli z 220 evri na tono. To ceno morajo komunalna podjetja zaračunati uporabnikom. Matija Kovač, župan Celja, ki ima sežigalnico že vrsto let, je povedal, da sprejemajo odpadke po 109 evrov na tono. Pri tem niti ne pomislijo, da bi se svoji toplarni odpovedali, jo bodo pa posodobili, da bo lahko poleg toplote proizvajala tudi elektriko.

Ljubljanska sežigalnica bi ob tem stala 370 milijonov evrov, je povedal Janković, saj je načrtovan dvojni sistem čiščenja dimnih plinov, računa pa na to, da bo država prispevala 80 odstotkov vložka, ne nazadnje gre za državno javno gospodarsko službo. To, da ni zasebnega kapitala, bi lahko pomenilo tudi to, da nekaj denarja pride tudi iz evropskih virov. Postavili pa bi jo na območju RCERO na Barju.

Mariborska sežigalnica bi medtem stala 90 milijonov evrov, postavili bi jo pa na Teznem, kjer so že odpadki, daljinski sistem in je tudi prevetreno. Arsenovič je napovedal referendum o sežigalnici, ki so ga mestni svetniki najprej zavrnili, ker ni bilo dovolj podatkov. Referendum je potem, ko bo znanega več, tako v Mariboru kot v Ljubljani.