Nasilni dogodek na pediatriji v Zdravstvenem domu Ljubljana

Na Pediatrični nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana, ki deluje na Metelkovi ulici v Ljubljani, se je pred kratkim zgodil nasilni dogodek. Ranjen ni bil nihče, so pa bile izrečene grožnje, smo izvedeli. Več o dogodku bo znano ob 12. uri, ko bosta izjavo podali pediatrinja Katja Dejak Gornik, predstojnica enote Vič-Rudnik, in Tatjana Grmek Martinjaš, vodja Pediatrične nujne medicinske pomoči.

Anketa, ki so jo opravili leta 2019 na Zdravniški zbornici Slovenije med člani, je pokazala, da je nasilje, s katerim se vsakodnevno srečujejo zdravniki, velik problem. Med 1478 anketiranimi je bilo zgolj devet odstotkov zdravnikov in 26 odstotkov zobozdravnikov takih, ki še niso bili izpostavljeni nasilju na delovnem mestu. Kot najpogostejše povzročitelje nasilja so anketirani navajali paciente in svojce, veliko pa ga je tudi med sodelavci.

Najpogostejši povod za izbruh nasilja nad zdravniki in zobozdravniki je organizacija dela (naročanje in predolgo čakanje v čakalnici), sledijo psihični vzroki pri povzročitelju ter neupravičena zahteva po napotitvi.

V letih 2007 in 2017 sta pacienta vzela življenje dvema zdravnikoma. Lani je bilo na Zdravniško zbornico prijavljenih 36 primerov, do julija letos pa sedem. A tovrstnih primerov je več, saj vsi incidenti niso prijavljeni.

Vodja delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja pri Zdravniški zbornici Slovenije Nena Kopčavar Guček je pred kratkim opozorila, da se število primerov nasilja nad zaposlenimi v zdravstvu povečuje. Nasilje nad zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci je nesprejemljivo, hkrati pa pomeni slabšo obravnavo za bolnika, je dejala.

Skupina Ne dopuščajmo nasilja pri zbornici, ki jo poleg predstavnice družinskih zdravnikov sestavljajo še predstavniki policije, pravne stroke, psihiatrične stroke, zobozdravstva, zdravstvene nege, prireja tudi delavnice, na katerih udeležence učijo načinov pomirjanja bolnika, če njegovo razburjanje narašča, ter kako se skriti in zaščititi, če je pacient nasilen.