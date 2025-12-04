Nasilja ti ni treba prenašati – tudi če potrebuješ pomoč drugega

Strokovnjaki in invalidske organizacije opozarjajo, da odvisnost od pomoči ne sme nikoli pomeniti odvisnosti od nasilja. Na posvetu, ki ga je organiziral Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, so poudarili nujnost boljšega prepoznavanja in prijavljanja psihičnega, verbalnega, ekonomskega in spolnega nasilja v domači oskrbi.

O razširjenosti nasilja nad invalidi je potrebna nacionalna raziskava. Ljudje z invalidnostjo nasilja večinoma ne prijavijo policiji. Ker so odvisni od družinskih članov in tistih, ki skrbijo zanje, jih je strah, da bodo ostali brez pomoči. Pot do zaščite vodi skozi ozaveščanje, dostopne prijavne poti in nov institut zagovornika skupnostnih storitev, podprt z ustreznimi zakonodajnimi podlagami.