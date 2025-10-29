»Nasilje je pripeljalo tako daleč, da se s prijateljicami ne upamo v kino«

Na protestnem shodu po uboju Aleša Šutarja se je včeraj v Novem mestu zbralo več tisoč ljudi. Od vlade so zahtevali, da umiri kritične varnostne razmere na jugovzhodu Slovenije in poskrbi za stalno zagotavljanje njihove varnosti, vrstili so se tudi pozivi državnim organom, da dosledno izvajajo zakone in poskrbijo za enakost vseh državljanov pred zakonom. Množica na Glavnem trgu pred rotovžem je spremljala izredno sejo mestnega sveta Mestne občine Novo mesto in z glasnimi vzkliki komentirala povedano v dvorani.

»V zadnjih mesecih je nasilje pripeljalo tako daleč, da se s prijateljicami ne upamo niti v kino, kaj šele na sprehod po sicer lepo urejenih pešpoteh ob Krki. V Novem mestu se ne počutim več varno, spremembe so nujne,« je dejala ravnokar polnoletna Maša iz Novega mesta.

Bila je le ena od več tisočih iz vse države, ki so se zbrali na Glavnem trgu pred rotovžem, ko je v mestni hiši potekala izredna seja, sklicana zaradi usodnega napada na 48-letnega Aleša Šutarja, z le eno točko: vse slabše varnostne razmere v jugovzhodni Sloveniji in iskanje rešitev za varnejši jutri.

Zaradi nedavnega nasilnega dogodka, ki se je končal s smrtjo, in skrb vzbujajočega stanja varnosti v regiji je župan dolenjske prestolnice Gregor Macedoni na sejo povabil predstavnike države; na sejo so prišli premier Robert Golob, štirje ministri, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in 25 županov iz občin jugovzhodne Slovenije.

Na protestu na Glavnem trgu se je zbralo več tisoč ljudi. FOTO: Črt Piksi

Strah in dve vzporedni realnosti

Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so pripravili predloge sklepov, ki so jih spisali na dveh straneh in strnili v osem točk ter nekaj zahtev, podprli pa so jih tudi svetniki novomeške občine. Do 30. novembra letos pričakujejo sprejetje sistemskih in interventnih zakonodajnih sprememb, ki bodo reševale varnostno problematiko.

Zbrane je na seji, ki so jo na trgu predvajali na velikem platnu, najprej nagovoril župan Gregor Macedoni, ki je spomnil, da so župani pred tremi leti prvič predstavili konkretne zakonodajne spremembe, ki bi bile začetek reševanja romske problematike, pa se je namesto ureditve razmer zgodilo najhujše. Poudaril je, da prebivalci jugovzhodne Slovenije niso nestrpni do Romov.

»Nestrpni pa smo do sistema, ki je pripeljal do kritične varnostne situacije v našem delu Slovenije. Naši otroci nimajo težav z zaključevanjem osnovne šole, imamo pa skupnost, v kateri lahko na prste ene od dveh rok preštejemo tiste, ki jim vsako leto uspe zaključiti osnovno šolo. Mi nimamo problema z brezposelnostjo, imamo pa skupnost, ki je praktično v celoti nezaposlena. Za nadzor naših občanov ne potrebujemo dodatnih specialnih enot policije, potrebujemo jih za to, da vsaj malo pomirijo njihov strah, ki že dolgo ni votel.«

Shod v Novem mestu. FOTO: Črt Piksi

Župan Macedoni, ki je orisal življenje na Dolenjskem in sobivanje z romsko populacijo, je bil med govorom velikokrat deležen bučnega aplavza množice. Opozoril je, da v teh pogojih ni mogoče prekiniit »negativne spirale«, ki cele generacije romskih otrok potiska v brezizhodne razmere in kriminal. Spomnil je, da že otroci, stari 14 let ali manj, izvajajo kazniva dejanja, medtem ko njihove vrstnice rojevajo otroke. Ob tem je izpostavil podatek o dveh nosečnostih v petem in šestem razredu ene od novomeških osnovnih šol.

Macedoni je pozval, da se mora takšno stanje takoj končati. Dejal je, da se morajo pristojne službe »nehati skrivati za postopki in opraviti svoje delo«. Poudaril je, da ti otroci ne morejo poskrbeti zase, kaj šele za novorojenčke, ter da so nujni takojšnji konkretni koraki države.

Golob v dvorani poslušal župane, zunaj glasni protesti

Seje se je udeležil tudi premier Robert Golob s štirimi ministri in generalnim direktorjem policije. Poleg župana Novega mesta so delegacijo iz Ljubljane nagovorili tudi drugi župani iz regije, ki se soočajo s težavami zaradi neurejenih odnosov z romsko skupnostjo. Franc Vovk, župan Dolenjskih Toplic, je med drugim spomnil na svojo izjavo iz preteklosti, da je treba Rome spoštovati, a hkrati od njih pričakovati, da spoštujejo življenjske normative večinskega prebivalstva. Opozoril je, da na shodu ni Romov, ki da se v tem času pogumno vozijo mimo domov občanov, ki so se udeležili protesta.

Poziv pristojnim, naj se nehajo skrivati za zakonom in opravijo svoje delo. FOTO: Črt Piksi

Martina Legan Janžekovič, županja Metlike, je dejala, da krivde za sedanji položaj ne gre pripisati celotni romski skupnosti, saj si večina njenih pripadnikov po njenem prepričanju želi živeti v miru. Poudarila je, da so težava posamezniki, ki zaradi napak v sistemu ne spoštujejo zakonov. Opozorila je predvsem na nove, številčne generacije, ki naj bi spodbujale nasilje, ker verjamejo, da so nedotakljive. Ob koncu svojega govora je poudarila, da od odgovornih v državi zahteva enakost pred zakonom za vse državljane, saj je prav enakost pred zakonom temelj demokratične družbe.

Vrstili so se pozivi k doslednemu izvajanju obveznosti brezposelnih in sankcij ob neupravičeni odklonitvi primernega dela ali vključitve v aktivne politike zaposlovanja. Vlado so pozvali, naj kadrovsko in finančno okrepi policijo za večletno izvajanje najstrožjih in drugih preiskovalnih policijskih ukrepov v tem delu države, ki bodo ciljno usmerjeni v pregon kriminala, še posebno organiziranega. Prav tako pričakujejo, da bodo organi pregona in pravosodni organi postopke vodili brez neupravičenih zamud, storilci prekrškov in kaznivih dejanj, zlasti povratniki, pa da bodo pravočasno kaznovani.

Shod v Novem mestu. FOTO: Črt Piksi

Predlagali so še, da mora biti prejemanje denarne socialne pomoči pogojeno z aktivnim vključevanjem v družbo, torej z obiskovanjem šole, spoštovanjem zakonov in vključevanjem v programe zaposlovanja. Vlado so pozvali, naj vsem otrokom zagotovi varno življenjsko okolje, v primeru neodgovornega starševstva pa zaščiti otroke v skladu z zakonodajo, če bo treba, tudi z odvzemom, še posebno pri mladoletnem starševstvu.

Zahtevajo, da se po uradni dolžnosti uvedejo postopki ugotavljanja izvora premoženja, prav tako naj se dosledno izvaja zakon s področja prijave in odjave bivališča. Pričakujejo, da bodo postopki, vezani na nasilna in premoženjska kazniva dejanja, pravnomočno zaključeni najkasneje v roku enega leta. Prav tako nemudoma zahtevajo, da vlada občinam olajša sprejem prostorskih aktov za urejanja romskih naselij v smeri nadomeščanja kmetijskih zemljišč.