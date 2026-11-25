Policisti so lani obravnavali 1886 prekrškov, povezanih z nasiljem v družini – najmanj v zadnjih desetih letih. Tudi število kaznivih dejanj je v primerjavi z letom 2024 nekoliko upadlo. Letos so do 8. novembra obravnavali tudi uboj in tri umore žensk. Storilci so bili njihovi zakonci oziroma (nekdanji) partnerji. Relativizacija nasilja nad ženskami in nasilja v družini je še vedno pogosta, prav tako ne manjka primerov (javnega) dvoma o pričevanju žrtev. Nasilje pogosto ne prihaja od neznancev, ampak od ljudi, ki jim ženske zaupajo. Na izrazito spolno nesorazmerje pri nasilju v družini kaže statistika – večina žrtev nasilja v družini med letoma 2020 in 2025, kar 85 odstotkov, je bila žensk. 93 odstotkov kazensko ovadenih povzročiteljev je bilo moških.