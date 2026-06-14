Ali kazen in obsodba res spremenita povzročitelja nasilja?

V programe za povzročitelje nasilja Društva za nenasilno komunikacijo je bilo lani vključenih več kot tisoč oseb.

Čeprav je Slovenija v zadnjih dveh desetletjih naredila pomembne korake pri zaščiti žrtev nasilja v družini, strožje kazni in boljša zakonodaja same po sebi ne zadoščajo. Nasilje se namreč ne konča z izrečeno sodbo, temveč šele takrat, ko povzročitelj prevzame odgovornost za svoja dejanja in spremeni svoje vedenje. Prav zato strokovnjaki vse več pozornosti namenjajo programom za delo s povzročitelji nasilja, ki predstavljajo enega ključnih, a pogosto spregledanih delov sistema zaščite žrtev. Kako poteka takšno delo, kdo so ljudje, vključeni v programe, in zakaj kaznovanje brez spremembe vedenja pogosto ni dovolj? V Sloveniji s povzročitelji delajo različne institucije, med njimi nevladne organizacije, centri za socialno delo, zavodi za prestajanje kazni zapora, probacijske enote, ...