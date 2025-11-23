Skoraj polovica Slovenk je nasilje v odnosu doživljala več kot pet let

Statistični urad RS (Surs) ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami navaja, da je skoraj polovica Slovenk doživljala nasilje v partnerskem odnosu več kot pet let. O fizičnem ali spolnem nasilju, ki ga je povzročila oseba zunaj partnerske zveze, je poročala približno vsaka šesta ženska; v Evropski uniji je takih približno petina.

Raziskava iz leta 2020 kaže, da je po 15. letu starosti 16 odstotkov žensk v Sloveniji doživelo fizično ali spolno nasilje nekoga, ki ni bil njihov partner. Na ravni EU je to vrsto nasilja izkusila ena od petih žensk.

Po podatkih Sursa je bilo zunaj partnerskega odnosa 9,3 odstotka žensk izpostavljenih fizičnemu nasilju, skupaj z grožnjami, 1,5 odstotka pa posilstvu. Druge oblike spolnega nasilja – od nedovoljenih dotikov do prisile pri spolnih dejanjih ali ponižujočega ravnanja – je opisalo 5,2 odstotka žensk, kar je skoraj štiri odstotne točke pod povprečjem EU (9,1 odstotka).

Generalna skupščina Združenih narodov je 25. november kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasila leta 1999. Datum spominja na brutalni umor treh sester Mirabal, političnih aktivistk iz Dominikanske republike, ki jih je leta 1960 dal ubiti diktator Rafael Trujillo.

Najpogostejše psihično nasilje

V starostni skupini 18–74 let je eno izmed oblik nasilja intimnega partnerja doživelo 28 odstotkov žensk; najpogosteje so navajale psihično nasilje. Fizično ali spolno nasilje je v partnerskem odnosu poročalo nekaj več kot 12 odstotkov vprašanih.

Intimnopartnersko nasilje praviloma poteka v ciklih in se sčasoma poglablja, tako po pogostosti kot po intenzivnosti. Skoraj polovica žensk je takšno nasilje prenašala več kot pet let.

V otroštvu je po lastnih navedbah skoraj 14 odstotkov žensk doživljalo fizično nasilje staršev, nekaj več kot šest odstotkov pa spolno zlorabo, kar je primerljivo s povprečjem EU. Po zakonodaji so otroci obravnavani kot žrtve nasilja tudi, kadar nasilju niso neposredno izpostavljeni, temveč mu zgolj prisostvujejo. Takšnih izkušenj je imelo v Sloveniji 37 odstotkov žensk, nekoliko več kot povprečje EU (34,6 odstotka).

FOTO: Sodiq Adelakun/Reuters

Med ženskami, ki so nasilje prijavile, jih je 40 odstotkov utrpelo telesne poškodbe, 35 odstotkov pa je navedlo psihološke posledice; četrtina se je počutila življenjsko ogroženo. Posledice nasilja v partnerstvu so praviloma hujše kot v primerih, ko je storilec oseba zunaj intimne zveze.

Nekaj manj kot dve tretjini žensk je o izkušnji spregovorilo z bližnjo osebo, kar je podobno kot v EU. Uradno prijavo policiji je podalo 21 odstotkov žrtev, kar je približno trikrat manj, a vendarle več od evropskega povprečja (skoraj 14 odstotkov).

V desetih letih ubitih 67 žensk

Surs med drugim izpostavlja tudi podatke o umorih. Med letoma 2014 in 2024 je bilo ubitih 67 žensk; v 74,6 odstotka primerov je bil storilec bližnji – 29-krat nekdanji ali sedanja partner, 21-krat drug družinski član. Preostale žrtve so ubile druge znane ali neznane osebe. V enakem obdobju je bilo umorjenih tudi 86 moških, pri čemer je bila struktura storilcev drugačna: skoraj 67 odstotkov so predstavljali znanci ali neznanci, v družinskem krogu je bilo ubitih 19 moških, v partnerskih odnosih pa devet.