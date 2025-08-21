Našim najstnikom je umetna inteligenca pomočnica in prijateljica

V nadaljevanju preberite:

Približno enako število osnovno- in srednješolcev – vsak sedmi – je že bilo žrtev nasilja, izvedenega s pomočjo UI. Najpogosteje je šlo za ustvarjanje lažnih posnetkov s podobo žrtve in izdelavo lažnega profila oziroma za krajo identitete. Še tri odstotke vprašanih je poročalo, da so bili žrtve izdelave pornografskih posnetkov, medtem ko je 8 odstotkov osnovnošolskih in 5 odstotkov srednješolskih najstnikov UI uporabilo za to, da bi škodovalo drugim.