Nasipov na levem bregu Mure še niso začeli graditi

Vlada Roberta Goloba je po nedavnem obisku jugovzhodne Slovenije in savinjske regije danes obiskala Pomurje. Po terenski seji v prostorih soboške enote Pokrajinskega arhiva Maribor si je premier ogledal tudi, kako napreduje naložba Leka v visokotehnološki center za izdelavo bioloških zdravil, kjer je leta 2023 sodeloval tudi pri polaganju temeljnega kamna.

Kot je na gradbišču dejal Simon Rečnik, direktor trdnih izdelkov in antiinfektivov v Leku ter član vodstvenega tima Sandoza Slovenije, gradnja poteka po načrtih, na gradbišču pa zdaj okoli 400 delavcev. »Sto petdeset zaposlitev je že pod streho, v naslednjih 15 mesecih jih bomo dodali še 200,« je Rečnik izpostavil na okrogli mizi ob robu akcije Pomursko podjetje leta. V Lendavi hkrati gradijo evropski visokotehnološki laboratorijski center za končno kontrolo zdravil, v katerem predvidevajo še 40 novih delovnih mest.