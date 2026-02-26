Nov mandat – višje plače, do leta 2028 bodo zrasle celo do 55 odstotkov

Predstavniki ljudstva, ki jim bo 22. marca uspelo prestopiti parlamentarni prag, in funkcionarji, ki bodo oblikovali vlado, bodo precej bolje plačani od sedanje garniture, dohodki pa se jim bodo višali še naprej, vse do januarja 2028.

Reforma plačnega sistema javnega sektorja, ki so jo izpogajali sindikati in vlada, je za javne uslužbence, direktorje, funkcionarje sodne veje oblasti, predsednico države, župane in za funkcionarje v institucijah, kot so komisija za preprečevanje korupcije, urad varuha človekovih pravic, računsko sodišče in podobno, začela učinkovati januarja 2025. Za funkcionarje zakonodajne in izvršilne veje oblasti pa ne, saj so se jim odpovedali že ob snovanju plačne reforme.