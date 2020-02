Našli Turkinjo, ki je reševala otroka na Krvavcu

Preberite še: Otrok na Krvavcu padel s sedežnice, učitelj smučanja opisal trenutke reševanja

Deset ljudi je bilo vpletenih v veliko srečo v nesreči, ko so v sredo otroka rešili tik pred padcem s sedežnice na Krvavcu. Ujeli so ga zadnji trenutek, celotna drama pa se je končala s številnimi nasmehi in novimi poznanstvi.Celotno reševanje je trajalo nekaj minut. Otrok je pri padcu z velike višine utrpel le lažje poškodbe, saj so ljudje v okolici pravočasno posredovali.Najprej sta otroka zadržala odrasla ženska in moški, zraven pa je pomagala še tretja deklica. Spodaj so mrežo postavili delavci na smučišču, naključni mimoidoči in policist, s skupnimi močmi pa so poskrbeli, da se je otrok le lažje poškodoval.A policisti dolgo niso vedeli, kdo je ženska, ki je pomagala zadržati otroka na sedežnici. Iskali so jo celo z javnimi pozivi in objavo fotografije, našli pa so jo v zadnjem trenutku, saj bi kmalu odletela domov. Gre namreč za Turkinjo, ki so se ji policisti zahvalili na brniškem letališču.