    Slovenija

    Nasprotnikom uspelo prepričati večino, pozivi k odgovornosti

    Referendum: V SDS in NSi razumejo rezultat tudi kot nezaupnico vladi, koalicija takšne povezave ne vidi.
    Pobudnik referenduma Aleš Primc je po preštetju glasov ocenil, da so na referendumu zmagali sočutje, pravičnost in solidarnost. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Pobudnik referenduma Aleš Primc je po preštetju glasov ocenil, da so na referendumu zmagali sočutje, pravičnost in solidarnost. FOTO: Leon Vidic
    Barbara Hočevar
    23. 11. 2025 | 22:15
    23. 11. 2025 | 22:34
    6:33
    A+A-

    Tudi več ur po tem, ko se je sinoči zaprlo nekoliko več kot 3000 volišč po državi, si v nobenem od taborov niso upali odpirati šampanjcev, saj so bili rezultati zelo dolgo dokaj izenačeni, predvsem pa se je postavljalo vprašanje, ali bo, če prevladajo glasovi proti, dosežen zavrnitveni kvorum. Večer se je vendarle končal po željah nasprotnikov zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so imeli močno podporo v opozicijskih strankah. Te pa že zahtevajo politično odgovornost.

    Ob 40-odstotni udeležbi je 53 odstotkov volivcev glasovalo proti, s čimer so dosegli zavrnitveni kvorum. »Rezultat je pokazal, da v Sloveniji spoštujemo bolnike, invalide in upokojence. Zmagali so sočutje, pravičnost in solidarnost. Slovenija se je odločila za življenje in zavrnila vladno zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo, ki je temeljila na smrti z zastrupitvijo,« se je takoj odzval Aleš Primc, prvi podpisani pod referendumsko pobudo. Po njegovih besedah mora biti sporočilo referenduma jasno usmerjeno k državi: nujna je krepitev zdravstva, »ne pa ljudem ponujati smrt«.

    Referendumski rezultat
    
    Prepričan je, da je bila zaradi sodelovanja civilne družbe, zdravnikov in drugih strokovnjakov kampanja nasprotnikov zakona strokovno argumentirana, na drugi strani pa, kot pravi, ni bilo opaziti nobenih strokovnjakov.

    Večina javnomnenjskih anket v zadnjih tednih je sicer nakazovala drugačen izid, vendar so vsi analitiki opozarjali, da se raziskave delajo na reprezentativnih vzorcih prebivalstva, ki pa niso v enaki meri motivirani za oddajo glasu. Nasprotniki so bili očitno prepričljivejši.

    Opozicija je pohitela z ocenami političnih posledic. Podpredsednik SDS Aleš Hojs je prepričan, da so te zaradi časovne umestitve referenduma tako blizu spomladanskim volitvam neizogibne. Visoko volilno udeležbo in zavrnitev zakona, ki so ga predlagali koalicijski poslanci, vidi kot »zelo veliko nezaupnico sedanji koaliciji«. »Pričakoval bi, da bo predsednik vlade z jutrišnjim dnem podal odstop,« je izjavil Hojs in napovedal, da v stranki računajo na oblikovanje »ustavne večine razuma« v naslednjem mandatu, s katero nameravajo odpraviti ukrepe in zakone, ki jih je sprejela sedanja vlada.

    »Pričakoval bi, da bo predsednik vlade z jutrišnjim dnem podal odstop,« je po objavi izidov dejal podpredsednik SDS Aleš Hojs. FOTO: Leon Vidic/delo
    

    Tudi podpredsednica NSi Mojca Sojar je podala podobno sporočilo: »To je nova nezaupnica vladi, ki je želela vzpostaviti ples smrti. Rezultat še kaže, da sprememba oblasti ni le potrebna, ampak tudi možna.«

    Da si na podlagi rezultata obeta spremembe, je izjavil še predsednik Demokratov Anže Logar, ki pa je ocenil tudi, da je vlada trmoglavila s slabim zakonom. »Ideja o evtanaziji je že na posvetovalnem referendumu razdelila narod, zato je siljenje s takšnim zakonom od vladajoče koalicije najmanj neodgovorno,« je dejal.

    »Naslednje leto bomo pripravili boljšega«

    Odnos do končanja življenja spada v globoko osebno sfero, ki pa je ob referendumu o zakonu postal ideološka in politična tema. Kot je po glasovanju opozorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, se je pri referendumski kampanji o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja izrazito pokazalo, kaj si o tem misli konservativni pol in kaj tisti bolj liberalni. S tem ni nič narobe, meni predsednica republike, a prav zato, ker je tema tako zelo ideološka, »se morajo politiki veliko bolj zavedati, kaj je spoštljiv dialog in kaj kultura dialoga«.

    »To ni politična tema«

    »To ni politična tema, to je bilo vprašanje dostojanstva, človekovih pravic in posameznikove izbire. Zato smo v to kampanjo stopili kot zavezništvo, zavezništvo tistih, ki mu je mar za sočloveka, da svoje življenje dostojanstveno zaključi,« je po končanem štetju glasov sporočil predsednik vlade Robert Golob

    Nasprotnikom zakonske rešitve je namenil besede, da so danes zavrnili predlagani model, »toda izziv, ki ga rešujemo še ostaja«. »Kajti o dveh stvareh se strinjamo vsi: nihče ne bi smel biti prisiljen v neznosno, dolgotrajno trpljenje. In nihče ne sme biti prisiljen končati svojega življenja. Kot svobodna in sočutna družba moramo zagotoviti oboje,« je zapisal premier.
     

    »Današnji dan ne bo zgodovinski za nikogar. Ne za podpornike ne za tiste, ki se jim je posrečilo, da zakon ne bo uveljavljen. Po enem letu bo zakon spet odprt za sprejemanje. Gotovo bo v prihodnosti sprejet. Možno je, da nekaterim podpornikom vse rešitve v zakonu niso bile všeč. Rezultat štejem kot spodbudo, da bo zakon naslednjič boljši,« je komentiral Andrej Pleterski, eden od avtorjev zakona.

    Po enem letu bo zakon spet odprt za sprejemanje, se je odzval Andrej Pleterski. Foto Matej Družnik
    

    »Pot tega zakona ni dokončana. Takšno zakonsko ureditev bomo kmalu imeli v Sloveniji. Ne vidimo neposredne povezave s koalicijo in rezultatom referenduma,« pa se je odzvala Tereza Novak, poslanka Gibanja Svoboda.

    »Na žalost nam ni uspelo. Uspelo je konservativnim krogom in RKC s svojimi manipulacijami. Ne glede na to smo opravili široko javno razpravo. To ni konec. To je nadaljevanja našega boja. Danes je dovolj volivcev pokazalo, da gre ta trend v pravo smer. Šlo je za specifičen referendum. To ni bil referendum proti koaliciji,« se strinja tudi Nataša Sukič (Levica).

    Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prejela 135 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Na podlagi prejetih obvestil inšpektorat za notranje zadeve obravnava 20 zadev.

    referendumzakonpomoč pri prostovoljnem končanju življenjapolitične posledicekoalicijaopozicijapolarizacija

