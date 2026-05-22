Nastaja nova slovenska vlada, Trump slavi, gledalci žalujejo

Nastaja nova slovenska vlada

Nastaja nova slovenska vlada

Gradijo tudi v parlamentu, nastaja nova vlada, kar podrobno spremljamo na tej povezavi. Odmeve, komentarje in analize vam zagotavljamo tudi v naslednjih dneh in tednih, dobite jih na tej povezavi.

Kako kaže slovenski industriji? Videti je zdrava: prihodki gor za odstotek, dobiček za šest. Potem odpreš drobni tisk in ugotoviš, da farmacija šteje bankovce, transformatorji letijo na zelenem prehodu, živilska industrija redi bilance, kovine in papir pa ležijo v reanimaciji. Lekcija? Slovenci znamo izdelovati, slabše prodajati. Nejc Gole je opravil podrobno analizo, najdete jo tu.

Vrnila se je Ebola! V Kongu pomagajo širiti virus vojna, razseljeni ljudje, razsut zdravstveni sistem in svet, ki humanitarno vest meri v proračunskih rezih. WHO bije alarm, Afrika paničari, cepiva za sev (še) ni, mrtvih je preveč. Smrt se tako ali tako že dolgo ne loči več: enkrat pride z milico, drugič z rudniki, tretjič z virusom. Zahod odkriva Afriko, ko bolezen pride do meje. Realnost na tej povezavi.

Lanišek gradi hišo in sanja o ferrariju

Skakalni as Anže Lanišek je dopolnil 30 let in ugotovil, da se mu življenje ni spremenilo v krizo srednjih let, ampak le v nove rokavice, vetrovnik in pravila, o katerih skakalcev nihče nič ne vpraša. »Žaba« ne posnema nikogar, brska po malenkostih, gradi hišo in sanja o ferrariju. Zveza meri drese, on meri občutke – in leti dovolj visoko, da mu birokracija komaj vidi podplate. Zgodba na tej povezavi.

Gledalci žalujejo, Trump slavi

Bogato vsebino prinaša Nedelo. Že danes vam ponujam zgodbo iz ZDA. CBS pravi: denar. Drugi slišijo: Donald Trump in velikanska korporativna hrbtenica iz želeja. Stephen Colbert, najbolj gledani večerni satirik in predsednikov najljubši trn v ego, odhaja kot dokaz, da se Amerika šali, dokler se smeji pravi človek. Late Show so ukinili »poslovno«, gledalci žalujejo, Trump slavi. Preberite na tej povezavi.

VIDEO: Seks velja za eksotiko in zadrego

Ustvarjamo tudi nekonvencionalne video vsebine. Spolnost invalidov ostaja družbeni šepet, ker jih raje vidimo kot junake ali reveže kot pa ljudi, ki flirtajo, hrepenijo, zardevajo in si želijo užitka. Problem ni le telo, ampak pogled nanj: zdravstvo zna učiti premikanje iz postelje v voziček, težje govori o premikanju med rjuhe. Dokler bo seks pri oviranih veljal za eksotiko ali zadrego, bo največja invalidnost ostala naša domišljija. Pogovor o tem na tej povezavi.

Vprašanja tedna

1) Kaj so nam na Delovi konferenci šport povedali starši Janje Garnbret, Jake Bijola in Žana Kranjca in kaj so nam razkrili Emil Tedeschi ter drugi vlagatelji v šport? Odgovore poiščite na tej povezavi.

2) Poznate čudovito jamo, ki velja za skriti podzemni dragulj »najlepše vasi« pod Poreznom? Obiskala jo je Anja Intihar, zanimivo reportažo si oglejte na tej povezavi.

3) Zakaj si ne moremo ogledati sotočja Sav na Gorenjskem? Odgovor je poiskala Simona bandur, vi ga lahko najdete na tej povezavi.