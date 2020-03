Naštejte gotovino ali še bolje: plačajte ob naročilu

Razkužujejo tudi POS-terminal za plačevanje

Ljubljana – Zaradi epidemije koronavirusa se povečuje povpraševanje po dostavi kupljenega blaga na dom. Povpraševanje je tolikšno, da nastaja večdnevni zamik od naročila do dostave, ki poteka brez stika z dostavljavcem.V Mercatorjevi spletni trgovini, ki dostavlja blago v skoraj vse kraje po Sloveniji (zunaj njihovega dosega je le tri odstotke slovenskih gospodinjstev) so podvojili ekipo, a zaradi nenehnega povečevanja števila naročil izbranega blaga še vedno ne morejo dostavljati, kot bi si želeli, to je z največ štiridnevnim zamikom od naročila do dostave. »Termini za dostavo so zdaj zasedeni do 31. marca,« so sporočili iz Mercatorja in dodali, da pospešeno izvajajo ukrepe za povečanje zmogljivosti. Kupce naprošajo, naj naročajo predvsem nujno potrebne stvari in naj se odločajo za plačilo ob naročilu.»S tem olajšajo dostavo, ki tako poteka brez stika z dostavljavcem. Če pa je plačilo z gotovino, naj si kupec prej razkuži roke, položi gotovino na škatlo z dostavo, dostavljavec medtem stoji na razdalji, nato se kupec umakne, dostavljavec pa prevzame gotovino, vrne preostanek denarja, ko se umakne, kupec prevzame naročilo, spet razkuži roke,« postopek dostave v času epidemije pojasnijo v Mercatorju.V Sparu imajo vsi vozniki, ki dostavljajo naročila, v vozilih rokavice, maske in razkužila. Redno razkužujejo tudi POS-terminal za plačevanje. »Zaradi izrednih razmer ne vstopajo več v stanovanja, hiše in bloke, izjemo naredijo le pri starejših kupcih, ki bi živila težko prinesli v višja nadstropja, vendar tudi pri njih dostavijo naročeno samo do vhodnih vrat,« so pojasnili v Sparu, kjer kupce pozivajo, naj plačujejo po spletu oziroma s karticami ob prevzemu blaga, saj gotovine ne sprejemajo.V Sparu sta se dostava na dom in osebni prevzem na točki drive-in v času koronavirusa podvojila: »Kupci povprašujejo predvsem po osnovnih živilih, izdelkih z daljšim rokom trajanja in higienskih izdelkih, ki jih nemoteno dobavljamo. Da bi lahko zadostili velikemu številu naročil, smo zaposlili več ljudi in podvojili kapacitete, kljub temu so vsa časovna okna za dostavo oziroma prevzem trenutno zasedena za štiri dni vnaprej.«Iz Tuša, kjer se je vrednost naročil v spletnem supermarketu povečala za več kot sto odstotkov, beležijo pa tudi 500-odstotno povečanje prijav v storitev hitrinakupi.com, kupce pozivajo, da ni potrebe po kopičenju prevelikih domačih zalog. Zagotavljajo, da je vsaka skrb po pomanjkanju živil odveč.Pri podjetju Gajbica spletno naročanje vklapljajo in izklapljajo. »V eni uri prejmemo toliko naročil, kot smo jih prej v enem mesecu,« sta pojasnila lastnika podjetjain. V zadnjih dveh tednih so e-trgovino odprli trikrat na teden in še to samo za slabo uro. Spremembe so morali uvesti tudi pri dostavi in načinu plačila. Poleg treh lastnih vozil so prejšnji teden najeli še dve vozili, vozni park pa bodo še povečevali.V bolj oddaljene kraje so kupljeno blago pred izbruhom epidemije dostavljali s Pošto Slovenija, a so se temu načinu do nadaljnjega odpovedali zaradi že tako preobremenjenih zaposlenih na poštah. Plačevanje z gotovino zaradi zagotavljanja standardov čistoče in higiene pri njih ni več mogoče.Iz Pošte Slovenije stranke prosijo, naj upoštevajo varnostno razdaljo z dostavljavcem na terenu. »Dostavljavci se namreč še vedno srečujejo s situacijami, ko jih stranke neupravičeno zadržujejo v lastni bližini zaradi vprašanj o neposredni izročitvi njihovih pošiljk,« opozarjajo na Pošti Slovenije.Zaradi širjenja koronavirusa so morali prodajo izdelkov spremeniti tudi lokalni pridelovalci hrane. Na Končevi kmetijina severnem obrobju Ljubljane strankam, ki izdelke naročijo po telefonu ali elektronski pošti, pripravijo pakete in jim povedo, koliko znaša nakup. Ko jih pridejo iskat, jih ob dogovorjeni uri dvignejo sami, natančno našteto gotovino pa pustijo v košari, ki so jo pripravili posebej za ta namen. »Naročil je veliko. Zadovoljni smo, da se ljudje odločajo za nakup lokalno pridelane hrane,« so nam povedali na Končevi kmetiji.