Nasveti za kmetovalce prenehali veljati, nevarnosti zaradi požara ni

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je sporočil, da so vsi izvidi travinja in vzorec sibirskih borovnic skladni, rezultati so pod mejo detekcije metode.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na območju, ki ga je zajel dim požara, na različnih mestih odvzela štiri vzorce travinja in vzorec sibirskih borovnic, ki so bile namenjene na trg. FOTO: Roman Šipić