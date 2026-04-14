Natančnejši posegi in hitrejše okrevanje pacientov

Za kirurške posege je v Sloveniji na voljo šest robotskih sistemov, od tega dva v ljubljanskem kliničnem centru, obetajo pa se še vsaj tri kirurške platforme. Robotska kirurgija je pri nas že uveljavljena v urologiji, abdominalni kirurgiji in ginekologiji, kmalu bo vstopila še v torakalno kirurgijo, otorinolaringologijo in kirurgijo srca in ožilja. V svetu si nove poti utira tudi že telekirurgija oziroma robotske operacije na daljavo.

Svet vstopa v dobo digitalne kirurgije, ko se robotika povezuje z umetno inteligenco, napredno slikovno diagnostiko in podatkovno podprtim odločanjem. Razvoj gre v smeri manj invazivnih pristopov. Kitajska kot tehnološki velikan močno vstopa na to področje, njihovi roboti pa so nekaj cenejši. Pri tako imenovani single-port kirurgiji robot omogoča operacijo skozi eno samo vstopno točko oziroma luknjico, kar je manj invaziven pristop. Omogoča na primer odstranitev prostate skozi mehur, bolnik je lahko pri zavesti in gre čez dve uri že domov.