Po letu zastojev v sredo nova imena kandidatov za guvernerja Banke Slovenije

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob podpisu odloka o razpisu volitev v DZ, ki bodo 22. marca, napovedala, da bo v sredo DZ posredovala novo ime kandidata za guvernerja Banke Slovenije. Z vodji poslanskih skupin se pogovarja o dveh kandidatih, pri čemer so po njenih besedah blizu dogovora, tudi glede ustavnih sodnikov.

V koaliciji so doslej kot možna kandidata za guvernerja omenjali viceguvernerja Primoža Dolenca, ki Banko Slovenije trenutno vodi, in bančnika Mateja Falatova, pri katerem so se pojavili pomisleki zaradi nepravnomočnega prekrškovnega postopka.

Po besedah predsednice so v koaliciji usklajeni glede imenovanja ustavnih sodnic Tamare Kek in Barbare Kresal, pri tretjem sodniku pa se omenja možnost dogovora z NSi. Za imenovanja je potrebnih 46 poslanskih glasov.

Kdo bo prihodnji varuh?

Predsednica si želi, da bi v tem mandatu imenovali tudi varuha človekovih pravic, za kar je potrebnih 60 glasov. Pri tem, kot je poudarila, brez sodelovanja opozicije ne bo šlo. Med kandidati naj bi imela največ možnosti Simona Drenik Bavdek.

Postopki za imenovanje guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic se vlečejo že skoraj leto dni, zato se je predsednica odločila za ponovitev razpisov.

Na ponovnem razpisu za predsednika KPK se je znova prijavila tudi Katarina Bervar Sternad. Komisija bo kandidate pregledala v 15 dneh, seznam ustreznih mora predsednici posredovati do 4. februarja, odločitev pa mora slediti najpozneje do 25. februarja.