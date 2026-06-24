  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Nataša Pirc Musar: Hvala za pogumna in požrtvovalna dejanja

    Predsednica države je sprejela svojce padlih pripadnikov TO, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991.
    Nataša Pirc Musar je v nagovoru izrazila iskreno hvaležnost, globoko spoštovanje in poklon vsem, ki so prispevali k rojstvu naše države. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nataša Pirc Musar je v nagovoru izrazila iskreno hvaležnost, globoko spoštovanje in poklon vsem, ki so prispevali k rojstvu naše države. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    24. 6. 2026 | 19:57
    24. 6. 2026 | 19:59
    4:15
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo.

    image_alt
    Na Trg republike pripuščene tudi zvezde

    Pirc Musar je v nagovoru izrazila iskreno hvaležnost, globoko spoštovanje in poklon vsem, ki so prispevali k rojstvu naše države. »Hvala za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo, ki bodo trajno zapisana v slovenskem zgodovinskem spominu. Naša skupna dolžnost je, da ohranjamo večni spomin na ta prelomni čas naše državnosti in na izjemne ljudi, ki so s svojo odločnostjo, predanostjo in žrtvami omogočili nastanek samostojne Slovenije,« je povedala.

    O mejnikih, ki so jih oblikovali izjemni posamezniki

    Dejala je, da smo pred 35 leti stopili na samostojno pot ter zadihali kot svoboden in suveren narod. »K temu so vodili številni mejniki, ki so jih oblikovali izjemni posamezniki z intelektualnega, kulturnega, političnega, diplomatskega, medijskega in vojaškega področja ter neomajna moč in enotnost slovenskega naroda,« je dodala.

    Spomnila je na velik zanos in vznemirjenje ob razglasitvi izidov plebiscita ter sprejetja deklaracije o neodvisnosti in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, s čimer je uradno postala neodvisna država. Samostojna, neodvisna, suverena in demokratična Slovenija je nastala zaradi enotnosti in odločenosti ljudi, ki so ne glede na tveganja vsak po svoje izražali in podpirali skupni cilj za varovanje naše državnosti.

    »Med tistimi, ki so v prelomnih trenutkih prevzeli odgovornost, so bili pripadnice in pripadniki Teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve in milice ter različnih struktur civilne obrambe in družbe. Bili so mame in očetje, hčere in sinovi, sestre in bratje, vnukinje in vnuki, prijateljice in prijatelji, ki so dolžnost do domovine postavili pred lastno varnost, osebne želje in življenjske načrte,« je spomnila.

    image_alt
    Vrhunec slovesnosti ob 35. obletnici proslava z dvema govornikoma

    Predsednica Nataša Pirc Musar ob lanski proslavi. FOTO: Blaž Samec
    Predsednica Nataša Pirc Musar ob lanski proslavi. FOTO: Blaž Samec
    Dodala je, da so jih vodili pogum, predanost in globoka vera v pravico slovenskega naroda, da sam odloča o svoji prihodnosti. Prav zaradi njihove neomajne predanosti in požrtvovalnosti pa danes živimo v svobodni državi, ki jo gradimo na temeljih demokracije, vladavine prava, znanja in predvsem odgovornosti, meni.

    Predsednica Zveze društev General Maister Lučka Lazarev Šerbec je v izjavi za medije dejala, da dogodki izpred 35 let niso bili prijetni, prisoten je bil tudi strah, kaj se bo zgodilo. »Danes smo pa lahko zelo ponosni, da živimo v takšni lepi državi Sloveniji, verjetno se malo premalo zavedamo, kako je lepa,« je povedala.

    Ob prazniku pa si želi, da bi se Slovenija razvijala, da bi bil mir in da bi vsi imeli možnost najti službe. »Da bi znali živeti drug z drugim, sklepati določene kompromise, da bi bili odnosi med ljudmi spoštljivi, solidarni, empatični in da bi pomagali drug drugemu,« je poudarila.

    Sprejema so se udeležili tudi predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Zoran Stevanović, predsednik DS Marko Lotrič, minister za notranje zadeve Franci Matoz in minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

    Osrednja državna proslava bo zvečer na Trgu republike v Ljubljani, kjer bosta zbrane nagovorila predsednica republike Pirc Musar in premier Janša.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

    Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
    Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obisk v Srbiji

    Zgrožanje nad nekulturnim dejanjem Stevanovićeve delegacije

    Obisk delegacije novega predsednika DZ v Beogradu odmeva zaradi neobzirnega parkiranja na površinah za pešce, slepe in slabovidne.
    22. 6. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Drama v Dolomitih: huda nesreča nekdanjega smučarskega asa

    Svetovni podprvak v smuku iz leta 1991 je utrpel več zlomov, nemška turistka se bori za življenje.
    Miha Šimnovec 23. 6. 2026 | 22:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča pri Blejskem gradu

    Policija: Otrok med hojo stopil na rob in padel v globino

    Družina iz Madžarske je hodila po poti okoli Blejskega gradu. Otrok se je pri padcu hudo poškodoval.
    24. 6. 2026 | 13:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

    Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
    22. 6. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

    Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
    22. 6. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Glavoboli

    Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

    Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
    Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nespečnost

    Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

    Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

    Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
    23. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

    Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
    Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Nataša Pirc Musardržavni praznikdan državnostiosamosvojitevproslavadan samostojnosti in enotnosti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sprejem svojcev padlih

    Nataša Pirc Musar: Hvala za pogumna in požrtvovalna dejanja

    Predsednica države je sprejela svojce padlih pripadnikov TO, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991.
    24. 6. 2026 | 19:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    V živo:      V živo: Dan D za BiH, v Seattlu vse pripravljeno za veliko zabavo

    Nogometaši Bosne in Hercegovine so pred jasno nalogo: z zmago nad Katarjem se lahko prebijejo v izločilne boje svetovnega prvenstva.
    24. 6. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Znižanje statusa zaščite

    Cigler Kralj: Populacija medveda ni več pod kontrolo, sobivanje ni mogoče

    Slovenija se je pridružila pobudi glede znižanja statusa zaščite medveda v EU.
    24. 6. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ofsajd

    Fant gre iz geta. Geto pa ne gre iz fanta

    Za Andreja Brgleza nogomet ni seštevek golov, podaj in pokalov. Je zbirka zgodb o ljudeh, ki jih slava poveča, pritisk razkrije, poraz pa pogosto pokaže jasneje kot zmaga. Med njimi posebej izstopa Zlatan Ibrahimović – rubikova kocka človeškega značaja, ki je nikoli ne sestaviš do konca.
    Petra Kovič 24. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Luka Božič in Taja Špacapan odprla butični penzion ob Soči

    Olimpijec Luka Božič in Taja Špacapan sta na Mostu na Soči odprla butični penzion Tu'Lie, nastal iz družinskih sanj, vztrajnosti in ljubezni do doma.
    Kaja Berlot 24. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Znižanje statusa zaščite

    Cigler Kralj: Populacija medveda ni več pod kontrolo, sobivanje ni mogoče

    Slovenija se je pridružila pobudi glede znižanja statusa zaščite medveda v EU.
    24. 6. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ofsajd

    Fant gre iz geta. Geto pa ne gre iz fanta

    Za Andreja Brgleza nogomet ni seštevek golov, podaj in pokalov. Je zbirka zgodb o ljudeh, ki jih slava poveča, pritisk razkrije, poraz pa pogosto pokaže jasneje kot zmaga. Med njimi posebej izstopa Zlatan Ibrahimović – rubikova kocka človeškega značaja, ki je nikoli ne sestaviš do konca.
    Petra Kovič 24. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Luka Božič in Taja Špacapan odprla butični penzion ob Soči

    Olimpijec Luka Božič in Taja Špacapan sta na Mostu na Soči odprla butični penzion Tu'Lie, nastal iz družinskih sanj, vztrajnosti in ljubezni do doma.
    Kaja Berlot 24. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODA

    Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

    Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
    22. 6. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NOVOST

    V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

    Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    24. 6. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    »Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo