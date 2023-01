Nataša Pirc Musar: Najbolj bizarno predsedniško opravilo opravljeno

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je skladno z novelo o RTV Slovenija z žrebom določila, kateri člani novega 17-članskega sveta RTV Slovenija bodo imenovani oziroma izvoljeni za dveletni in kateri za štiriletni mandat.

Po samem žrebu, ki ga je ob uveljavitvi doslej veljavnega zakona moral opraviti predsednik državnega zbora, pa je predsednica republike v pisnem odzivu navedla, da gre za najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje.

Predsednica Pirc Musar je v skladu s tretjim odstavkom 23. člena novele zakona o RTV Slovenija opravila žreb o trajanju mandatov članov sveta RTV Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ob tej priložnosti apeliram na vsa ministrstva in zakonodajno telo, naj se funkciji predsednice republike v bodoče z zakoni ali drugimi predpisi ne nalaga pristojnosti, ki jih Ustava Republike Slovenije v 107. členu ne določa. Ustava namreč jasno predvideva, da predsednica republike (med drugim) imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom, druge zadeve pa opravlja samo, če so določene z ustavo,« je še navedla in dodala, da predsednica republike pristojne obenem prav tako poziva, naj se v prihodnje, ob pripravi zakonodajnih sprememb, ki bi določale dodane ali drugačne pristojnosti predsednice Republike Slovenije, kot jih predvideva ustava, najprej opravi posvet s predsednico.

Predsednica Pirc Musar je v skladu s tretjim odstavkom 23. člena novele zakona o RTV Slovenija opravila žreb o trajanju mandatov članov sveta RTV Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sama je v kampanji sicer podprla omenjeno novelo, ki ji boodo jutri prvič obravnavali ustavnimi sodniki.predsednik programskega sveta, je skupaj s preostalimi pobudniki ustavne presoje predlagal absolutno prednostno obravnavo njihove pobude in tudi zadržanje novele, sicer bi lahko nastale nepopravljive posledice. Organi upravljanja in vodenja se z novelo namreč spreminjajo.

Že jutri bo v uradnem listu objavljen poziv predsednice republike vsem upravičencem za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta. Prav tako bo jutri objavljen tudi poziv, na podlagi katerega bo sama izbrala svetnika, ki bo zastopal verske skupnosti.