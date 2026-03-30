Nataša Pirc Musar ostro zavrača Janševe dvome o legitimnosti volitev

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je opravila prve neformalne pogovore s predsedniki vseh sedmih strank, ki so na volitvah prejšnjo nedeljo uvrstile v državni zbor. Po pogovorih stopila pred mikrofone in povedala, da so pogovori tekli predvsem o datumih, ki ji jih v postopku imenovanja mandatarja določajo ustava in zakoni. Takoj po objavi uradnih izidov volitev Državne volilne komisije (DVK), bo predsednica republike sklicala ustanovno sejo državnega zbora, ki bo potekala 10. aprila.

»Takoj, ko bodo v državnem zboru ustanovljene poslanske skupine, bo povabila njihove vodje na posvetovanja, kot to nalaga ustava. Pričakujem, da bo treba opraviti več krogov posvetovanj, zato z vabilom na prva posvetovanja ne bom odlašala,« je predsednica republike že napovedala naslednje korake.

Ustava ji nalaga, da v toku 30 dni po konstituiranju državnega zbora predloži kandidata za predsednika vlade. V primeru, da bo državni zbor res konstituiran 10. aprila, potem mora predsednica republike kandidata za mandatarja v državni zbor poslati najkasneje do 10. maja. Državni zbor pa mora potem v roku sedmih dni od prejema predloga glasovati o njem

Nataša Pirc Musar je že večkrat napovedala, da bom mandat ponudila tistemu, ki bo izkazal podporo vsaj 46 poslank in poslancev: »V trenutnih, predvsem geopolitično zahtevnih okoliščinah želim s tem omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade, predvsem pa se želim izogniti dodatnemu zavlačevanju postopkov, kar je v danih geopolitičnih razmerah neodgovorno«.

Volivci so svojo odgovornost opravili, zdaj je odgovornost predvsem na strankah, ki so bile izvoljene v parlament. »V pogajanja o morebitnih koalicijah ne bom posegala, saj to presega moje pristojnosti. Zadržana bom tudi pri komentiranju možnih scenarijev in ugibanj, kakšne koalicije bi lahko nastale,« je še poudarila predsednica republike, ki parlamentarne stranke poziva, naj v pogovorih iščejo predvsem skupna izhodišča in svoje odločitve oblikujejo na teh temeljih, saj zdaj ni čas za iskanje nepremostljivih razlik, ampak za poštene pogovore in zbliževanja stališč o ključnih temah za našo prihodnost.

Od prihodnje vlade na splošni ravni pričakuje, da bo spoštovala temeljne človekove pravice in dostojanstvo vsakega posameznika, ščitila interese Slovenije in spoštovala delo neodvisnih institucij. Za prihodnost države in blaginjo ljudi pa bi bilo po njeno dobro, da naslednja vlada nadaljuje s projekti in reformami, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Nekateri temelji so po njeno dobro zastavljeni, zato bi bilo na njih smiselno graditi.

Sporočila Janši

Predsedniku stranke SDS Janezu Janši, ki seje dvom v legalnost volitev pa sporoča: »Zavračam kakršnekoli dvome v legitimnost teh volitev. Prepričana sem, da trenutna organiziranost predčasnega glasovanja v nekaterih krajih oziroma mestih, ki se je izpostavljala kot problematična, ne more in ne bo vplivala na izid volitev«.

Nataša Pirc Musar glede na vse, kar je prebrala v medijih in kar je slišala na Svetu za nacionalno varnost, ne vidim prav nobenega dvoma, da so se tuji akterji vpletali v slovenske volitve. »Dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cuba, bom v nehvaležni situaciji, zato apeliram na vse ustrezne institucije, na organe pregona, da se ta zgodba razčisti čim prej,« pa predsednica republike odgovarja na vprašanje, ali bi mandat za sestavo vlade podelila tudi predsedniku SDS, če predloži potrebnih 46 podpisov poslancev.

Ker niti na seji SNAV niti v medijih ni zasledila, da bi bilo že jasno, proti komu so bile vložene morebitne ovadbe. Seveda pa si ne želi nekoga, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve, da bi tak posameznik sestavljal vlado.