Predsednica pokazala Stevanoviću rumeni karton

Če je prvi dan diplomatskega posveta na Brdu pri Kranju minil v znamenju opravičevanja nove usmeritve slovenske zunanje politike pod vodstvom Janeza Janše, je drugi dan predsednica republike Nataša Pirc Musar odločno branila zavezanost slovenske zunanje politike načelnosti, mednarodnemu pravu in multilateralizmu. Po nastopu nove vlade Janeza Janša Nataša Pirc Musar pogosto dobiva vprašanja, kaj to pomeni za slovensko zunanjo politiko. »Moje glavno sporočilo vsem, ki me o tem sprašujejo, je, da za vsako vlado, tudi sedanjo, velja, da jo zavezujejo ista ustava, iste ratificirane pogodbe in ista zakonodaja. Vlogo aktivnega udeleženca in soodločevalca bomo lahko imeli le, če bomo pozorni, načelni in pripravljeni,« jim odgovarja predsednica republike. Vlade pridejo in gredo, država in tisto, ...