Nataša Pirc Musar: To ne drži, lahko bi se pozanimali

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je odzvala na kritike predvsem desnosredinskih strank, ker se je odločila, da nikomur ne bo podelila mandata za sestavo vlade. Trdi, da njena odločitev ni precedenčna, saj je tako storil tudi njen predhodnik Borut Pahor.

Na omrežju X je Nataša Pirc Musar zapisala: »Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja kandidata za mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki. Preučili smo različne scenarije. Ni prvič, da predsednik v prvem krogu ni predlagal kandidata za mandatarja. Zato bi bilo prav, da se vsi, ki tako odločitev komentirajo, najprej seznanijo s preteklo prakso v takih postopkih.

Leta 2018 takratni predsednik Pahor v prvem krogu prav tako ni predlagal kandidata za mandatarja. Spodaj prilagam njegov dopis, ki ga je poslal v DZ. Nekateri pišete, da gre za presedan. To torej ne drži in na to bi lahko včeraj opozorili tudi novinarji in uredniki, ki so pripravljali prispevke in morda tudi komentatorje seznanili s tem dejstvom,« je zapisala Nataša Pirc Musar.