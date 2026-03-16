    Nataša Pirc Musar: Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta

    Javnost bi morala biti obveščena, da so ti posnetki pridobljeni nezakonito, je prepričana. Izjemno pa je skrb vzbujajoča tudi njihova vsebina, meni.
    Predsednica države Nataša Pirc Musar ob podpisu odloka o razpisu volitev v državni zbor januarja letos.  V tokratnem nagovoru najostreje obsoja izjave predsednika SDS, s katerimi želi vnaprej zasejati dvom o legitimnosti in zakonitosti volitev ter volilnih rezultatov. FOTO: Voranc Vogel
    Predsednica države Nataša Pirc Musar ob podpisu odloka o razpisu volitev v državni zbor januarja letos.  V tokratnem nagovoru najostreje obsoja izjave predsednika SDS, s katerimi želi vnaprej zasejati dvom o legitimnosti in zakonitosti volitev ter volilnih rezultatov. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    16. 3. 2026 | 15:48
    16. 3. 2026 | 16:01
    7:38
    Na aktualno dogajanje v predvolilni kampanji se je odzvala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Zapis objavljamo v celoti.

    »Že ob začetku volilne kampanje sem jasno opozorila, da je neselektivno in pošteno informiranje volivcev ključ do demokratičnih in poštenih volitev, ter dodala: 'Namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj – vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jim nedavno bili priče v nekaterih evropskih državah. Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta.' Takrat se je marsikdo posmehljivo in negativno pridušal predvsem nad mojimi opozorili o dezinformacijskih kampanjah in morebitnih vplivih iz tujine. A žal je jasno. Slovenija se je s tokratno kampanjo uvrstila na seznam držav, kjer se takšne stvari dogajajo. Zdaj je čas, da začnemo ukrepati.

    Javnost bi morala biti najprej in nedvoumno obveščena, da so ti posnetki – ne glede na njihovo vsebino – pridobljeni nezakonito. Za odkrivanje nezakonitosti, morebitnih kaznivih dejanj in vplivanja iz tujine so pristojne neodvisne državne institucije, od katerih pa, glede na vse informacije, ki se že pojavljajo v javnosti, pričakujem takojšnje ukrepanje in razkritje za javnost relevantnih informacij. Razsežnosti aktivnosti zunanjih akterjev namreč še niso v celoti razkrite oz. pojasnjene, vendar že doslej javno predstavljeno delovanje resno spodkopava demokratične temelje Republike Slovenije, ne glede na to, kdo vodi vlado ali kdo je v opoziciji.

    Zato me izjemno skrbi, da takšnega načina delovanja niso enotno in jasno obsodile vse politične stranke. To je nevaren signal za našo demokracijo – signal, da vanjo ne zaupamo, signal, da je nismo pripravljeni braniti. Zaskrbljujoč pa je tudi odziv medijev. Ti javnosti niso ustrezno in nedvoumno pojasnili, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito. Slovenija ima vrhunske pravne strokovnjake s tega področja, ki bi lahko predstavili pravne in demokratične okvirje takšnega početja. Ne želim ugibati, zakaj te besede strokovnjaki niso dobili. Toda ni vedno vse, kar je javnosti zanimivo, tudi v javnem interesu. Prav tu se ločujejo kredibilni mediji od rumenega tiska in senzacionalizma. In ne smemo pozabiti: ko nam enkrat vzamejo pravico do zasebnosti, nam s tem jemljejo tudi pravico do svobode izražanja. To pa je največja nevarnost za demokracijo, za vse stranke, z vseh političnih polov.

    Ob tem pa kot državljanka in kot predsednica republike ne morem prezreti še druge plati te zgodbe. Kljub dejstvu, da so bili posnetki pridobljeni nezakonito, je njihova vsebina izjemno zaskrbljujoča. Nad nekaterimi pogovori in opisovanjem domnevnih koruptivnih praks sem kot Slovenka, kot državljanka, in kot predsednica republike globoko razočarana in ogorčena. Takšni pogovori so sramota za že tako močno načet ugled politike in slovenskega političnega prostora.

    Prav zato mora Slovenija pokazati, da ostaja pravna država. Zato pričakujem, da bodo pristojne institucije, poleg preiskovanja samega nastanka in širjenja teh posnetkov, pod drobnogled vzele tudi nekatere prakse, ki so v njih opisane. Če se takšne stvari potrjujejo, je skrajni čas, da jih kot družba končno razčistimo. Takšne prakse so tumor, ki najeda sicer zdravo slovensko telo, in dolžnost države je, da ga začne učinkovito zdraviti.

    Marsikdaj se je smiselno učiti iz praks drugih držav. Toda učiti se moramo dobrih praks, ne pa najnizkotnejših političnih metod, ki so kratkoročno morda koristne za diskreditacijo političnega nasprotnika, dolgoročno pa škodujejo celotni državi. Tudi v tujini smo že videli poskuse vplivanja na volitve z uporabo anonimnih spletnih strani, »vplivnežev« na družbenih omrežjih za širjenje dezinformacij ter z vnaprejšnjimi poskusi izpodbijanja legitimnosti volitev. Takšne prakse so zavržne.

    Obsojam tudi popolnoma neprimerno vedenje politikov do novinarjev, ko jim ti postavijo vprašanja, ki akterjem trenutne kampanje morda niso ravno po godu. Postavljanje vprašanj je temelj novinarstva, tega bi se župani in predsedniki strank morali zavedati.

    Prav tako pa najostreje obsojam izjave predsednika SDS, s katerimi želi vnaprej zasejati dvom v legitimnost in zakonitost volitev ter volilnih rezultatov.

    Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani,

    Znova vas jasno pozivam: udeležite se volitev, tudi predčasnega glasovanja. Uresničevanje volilne pravice je zagotovljeno vsakumur. V volilnih odborih in komisijah, ki skrbijo za izvedbo volitev, so predstavniki vseh političnih strank, tudi opozicijskih. Izvedbo volitev pa opazujejo tudi opazovalci iz tujih organizacij.

    Visoka volilna udeležba je najmočnejši odgovor na manipulacije, dezinformacije in poskuse vplivanja na demokratični proces. Vplivanja na način, da se vsakemu med nami vzbudi odpor do demokracije kot načina življenja in s tem do odhoda na volitve. Zato ne smemo pristati na diskurz nekaterih, da volitve ne bodo veljavne, če rezultati ne bodo po pričakovanjih določene politične opcije. Ne pozabimo: izvoljena oblast bo sprejemala svoje odločitve za vse, ne samo za tiste, ki so se volitev udeležili. Prav z visoko volilno udeležbo moramo volivci pokazati, da znamo sami informirano in neodvisno odločati o prihodnosti naše države. Državljanke in državljani smo namreč temelj legitimnosti demokracije. Samo s svojo udeležbo lahko pokažemo, da o prihodnosti Slovenije odločamo mi – svobodno, odgovorno in demokratično. Brez tujih vplivov.

    Ob tem pa želim izpostaviti še eno pomembno sporočilo. Skrajni čas je, da se v Sloveniji začne resno in sistematično vlagati v boj proti dezinformacijam in v kibernetsko varnost. Tako finančno kot tudi z izobraževanjem, raziskovanjem in krepitvijo institucij, ki branijo demokratični prostor. Vnaprej opozarjam: to ne bo poceni. A cena neukrepanja bo neprimerno višja. Ob tem pa mora biti v ospredju tudi zelo pomemben razmislek – s katerimi državami bomo pri tem sodelovali.

    Zato pozivam tudi medije, naj te razprave ne zreducirajo zgolj na vprašanje finančnih sredstev. Gre za nekaj bistveno večjega – za zaščito demokracije, za zaščito svobodnih volitev in za zaščito prihodnosti naše države. To je odgovornost, ki je ne smemo več odlagati.«

