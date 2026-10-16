Nataša Pirc Musar: Umetna inteligenca je psihopat

Predsedniki in predsednice dvanajstih evropskih držav skupine Arraiolos so na srečanju na Brdu pri Kranju poudarili pomen evropske enotnosti, odpornosti in sposobnosti ukrepanja v času globokih geopolitičnih, varnostnih, gospodarskih in družbenih sprememb. V središču razprav je bila prihodnost EU ter vprašanje, kako lahko Evropa ohrani svojo politično težo in sposobnost delovanja, ne da bi pri tem izgubila vrednote, na katerih temelji. Rezultate dvodnevnega srečanja, ki je potekalo tako v predsedniški palači v Ljubljani, kakor v kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je predstavila gostiteljica, predsednica republike Nataša Pirc Musar. Osrednje vprašanje letošnjega srečanja skupine Arraiolos je bilo, kako lahko Evropa v času številnih kriz ohrani svojo enotnost, politično težo, gospodarsko ...