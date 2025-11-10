  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Nataša Pirc Musar v Katarju išče investitorja za letališče Maribor

    Slovenija si želi vzpostaviti neposredno letalsko povezavo s Katarjem, ki bi jo upravljala družba Qatar Airways.
    Mariborsko letališče. FOTO: Arhiv
    Galerija
    Mariborsko letališče. FOTO: Arhiv
    R. I., STA
    10. 11. 2025 | 10:47
    5:45
    A+A-

    Predsednica Nataša Pirc Musar se je danes, prvi dan dvodnevnega uradnega obiska v Katarju, udeležila slovensko-katarskega poslovnega foruma v Dohi. V nagovoru gospodarstvenikom obeh držav se je zavzela za okrepitev sodelovanja in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

    Predsednica Pirc Musar je v Katar prispela skupaj s soprogom Alešem Musarjem na povabilo katarskega emirja, šejka Tamima bin Hamada Al Tanija. Namen obiska je krepitev dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja.

    Kot slavnostna govornica je danes nagovorila gospodarstvenike, ki jih zanimajo sodelovanje in nove gospodarske priložnosti, so sporočili iz njenega urada. V govoru je predsednica izrazila upanje, da bo forum pripomogel k otipljivim idejam za dolgoročno sodelovanje. Prepričana je namreč, da obe državi povezujeta znanje, inovativnost in trajnost.

    »Upam, da bo ta forum rodil številne konkretne zamisli za sodelovanje. Naši gospodarstvi, ki temeljita na znanju, inovativnosti in izvozni usmerjenosti, sta naravni partnerici. Obe državi razumeta, da so diverzifikacija, inovacije in trajnostni razvoj temelj dolgotrajnega blagostanja,« je dejala Pirc Musar, ki jo na obisku spremlja številčna delegacija slovenskih podjetnikov.

    Katarsko gospodarstvo je eno najmočnejših v regiji in uspešno krepi svoj položaj tudi v svetovnem merilu. Slovenska predsednica želi z uradnim obiskom v tej zalivski državi pripomoči, da bi se partnerstvo med državama še poglobilo, so še poudarili v njenem uradu.

    Predsednica države Nataša Pirc Musar je v Katarju. Foto Črt Piksi
    Predsednica države Nataša Pirc Musar je v Katarju. Foto Črt Piksi

    Slovenija si želi vzpostaviti neposredno letalsko povezavo s Katarjem, ki bi jo upravljala družba Qatar Airways. To bi močno spodbudilo turizem, olajšalo poslovna potovanja ter okrepilo gospodarsko sodelovanje med državama. Slovenija prav tako išče zanesljivega strateškega partnerja, ki bi državno letališče v Mariboru preoblikoval v sodoben regionalni center za potniški promet, tovor, logistiko, vzdrževanje in poslovno letalstvo - v pravo vstopno točko za Srednjo in Vzhodno Evropo, so še navedli.

    Možnosti za sodelovanje so tudi na področju znanosti. »Slovenija namreč išče strateškega partnerja za vzpostavitev skupnega investicijskega sklada za biotehnologijo in vede o življenju. Ta sklad bi podpiral inovativne projekte in podjetja z visokim potencialom ter pomembnim gospodarskim in družbenim vplivom,« je še dejala Pirc Musar.

    Predsednico bo v ponedeljek sprejel katarski emir Al Tani, s katerim bosta govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu. Udeležila se bo tudi podpisa sporazuma o sodelovanju med ITF - Ustanovo za krepitev človekove varnosti in Katarskim skladom za razvoj ter imela predavanje na univerzi.

    Težave z mariborskim letališčem

    Okoli leta 2015 je Letališče Edvarda Rusjana Maribor še imelo nekaj komercialnih linij, predvsem sezonskih, a že takrat je bilo očitno, da promet upada in da letališče težko pridobiva redne povezave. Dve leti pozneje je z optimizmom odmevala novica o sklenjenem sodelovanju s podjetjem SHS Aviation, kitajsko podprtim operaterjem, ki je napovedal kar 660 milijonov evrov vredno investicijo v širitev letališča – med drugim daljšo vzletno stezo in večjo potniško infrastrukturo. Vendar so se že kmalu pojavili znaki, da projekt ni izvedljiv: ključne ovire so bili nedorečen prostorski načrt in nejasna lastniško-upravljavska razmerja. Leta 2018 je letališče izgubilo praktično vse redne komercialne lete, leto pozneje pa je država zaradi neizpolnjenih obljub koncesijo s SHS predčasno prekinila, kar je povzročilo tudi pravne in finančne zaplete.

    Od leta 2019 letališče upravlja državna družba DRI upravljanje investicij d.o.o., ki ima minimalno komercialno aktivnost. Promet potnikov je bil izjemno nizek – leta 2022 je skozi letališče potovalo le 3919 potnikov. Mariborsko letališče je v tem obdobju služil predvsem čarterskim letom športnih ekip, letalskim šolam in zasebni aviaciji. Leta 2021 je državi uspelo preprečiti vračilo več kot deset milijonov evrov evropskih sredstev, saj je letališče ohranilo formalni status operativnega.

    V začetku leta 2023 je država objavila javni razpis za desetletno koncesijo za upravljanje in razvoj letališča, a glavni problem ostaja prostorski načrt, brez katerega investitorji ne želijo vstopiti v projekt. Ministrstvo za infrastrukturo je maja 2025 napovedalo, da naj bi bil načrt potrjen v letu 2026.

    Leta 2024 je letališče zabeležilo le 2330 potnikov, kar je najnižja številka v zadnjem desetletju. Avgusta 2025 je bil sicer opravljen prvi potniški čarter po letu dni, a rednih letov še vedno ni. Letališče je medtem doživelo še materialno škodo – toča je poškodovala streho potniškega terminala, obnova pa poteka po pogodbi v vrednosti približno 905.000 evrov.

    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Nataša Pirc MusarKatarletališče Maribor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Žabjek

    Tožilstvo: Pobudo za hišno preiskavo v Žabjaku je z zamudo podala policija

    Na tožilstvu poudarjajo, da je dežurna služba organizirana 24 ur na dan, vse dni v letu, zato se vse nujne pobude policije obravnavajo takoj.
    10. 11. 2025 | 11:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Kaj pa se ni zgodilo tistega dne?

    Sam gledam na UI kot na prelomno transformacijsko tehnologijo.
    10. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    JANAF gradi stabilno, varno in trajnostno energetsko prihodnost

    JANAF je danes evropsko energetsko vozlišče strateškega pomena. Naša infrastruktura, izkušnje in strokovno znanje nam omogočajo zanesljivo in varno oskrbo številnih partnerjev po vsej Evropi z energenti.
    Jernej Oblak 10. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj je hladno stisnjeno olje edino, ki telesu res koristi

    Hladno stisnjeno oljčno olje je zaklad zdravja: polno antioksidantov, krepi srce, pomlajuje telo in ohranja okus Mediterana.
    Julijana Bavčar 10. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Akcija Promil

    V okviru nadzora od 376 voznikov 15 voznikov vozilo pod vplivom alkohola

    Mariborska policija je ta konec tedna izvedla poostren nadzor cestnega prometa za zmanjšanje števila povzročiteljev prometnih nesreč.
    10. 11. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    JANAF gradi stabilno, varno in trajnostno energetsko prihodnost

    JANAF je danes evropsko energetsko vozlišče strateškega pomena. Naša infrastruktura, izkušnje in strokovno znanje nam omogočajo zanesljivo in varno oskrbo številnih partnerjev po vsej Evropi z energenti.
    Jernej Oblak 10. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj je hladno stisnjeno olje edino, ki telesu res koristi

    Hladno stisnjeno oljčno olje je zaklad zdravja: polno antioksidantov, krepi srce, pomlajuje telo in ohranja okus Mediterana.
    Julijana Bavčar 10. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Akcija Promil

    V okviru nadzora od 376 voznikov 15 voznikov vozilo pod vplivom alkohola

    Mariborska policija je ta konec tedna izvedla poostren nadzor cestnega prometa za zmanjšanje števila povzročiteljev prometnih nesreč.
    10. 11. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo