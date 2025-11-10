Nataša Pirc Musar v Katarju išče investitorja za letališče Maribor

Predsednica Nataša Pirc Musar se je danes, prvi dan dvodnevnega uradnega obiska v Katarju, udeležila slovensko-katarskega poslovnega foruma v Dohi. V nagovoru gospodarstvenikom obeh držav se je zavzela za okrepitev sodelovanja in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Predsednica Pirc Musar je v Katar prispela skupaj s soprogom Alešem Musarjem na povabilo katarskega emirja, šejka Tamima bin Hamada Al Tanija. Namen obiska je krepitev dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja.

Kot slavnostna govornica je danes nagovorila gospodarstvenike, ki jih zanimajo sodelovanje in nove gospodarske priložnosti, so sporočili iz njenega urada. V govoru je predsednica izrazila upanje, da bo forum pripomogel k otipljivim idejam za dolgoročno sodelovanje. Prepričana je namreč, da obe državi povezujeta znanje, inovativnost in trajnost.

»Upam, da bo ta forum rodil številne konkretne zamisli za sodelovanje. Naši gospodarstvi, ki temeljita na znanju, inovativnosti in izvozni usmerjenosti, sta naravni partnerici. Obe državi razumeta, da so diverzifikacija, inovacije in trajnostni razvoj temelj dolgotrajnega blagostanja,« je dejala Pirc Musar, ki jo na obisku spremlja številčna delegacija slovenskih podjetnikov.

Katarsko gospodarstvo je eno najmočnejših v regiji in uspešno krepi svoj položaj tudi v svetovnem merilu. Slovenska predsednica želi z uradnim obiskom v tej zalivski državi pripomoči, da bi se partnerstvo med državama še poglobilo, so še poudarili v njenem uradu.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je v Katarju. Foto Črt Piksi

Slovenija si želi vzpostaviti neposredno letalsko povezavo s Katarjem, ki bi jo upravljala družba Qatar Airways. To bi močno spodbudilo turizem, olajšalo poslovna potovanja ter okrepilo gospodarsko sodelovanje med državama. Slovenija prav tako išče zanesljivega strateškega partnerja, ki bi državno letališče v Mariboru preoblikoval v sodoben regionalni center za potniški promet, tovor, logistiko, vzdrževanje in poslovno letalstvo - v pravo vstopno točko za Srednjo in Vzhodno Evropo, so še navedli.

Možnosti za sodelovanje so tudi na področju znanosti. »Slovenija namreč išče strateškega partnerja za vzpostavitev skupnega investicijskega sklada za biotehnologijo in vede o življenju. Ta sklad bi podpiral inovativne projekte in podjetja z visokim potencialom ter pomembnim gospodarskim in družbenim vplivom,« je še dejala Pirc Musar.

Predsednico bo v ponedeljek sprejel katarski emir Al Tani, s katerim bosta govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu. Udeležila se bo tudi podpisa sporazuma o sodelovanju med ITF - Ustanovo za krepitev človekove varnosti in Katarskim skladom za razvoj ter imela predavanje na univerzi.

Težave z mariborskim letališčem

Okoli leta 2015 je Letališče Edvarda Rusjana Maribor še imelo nekaj komercialnih linij, predvsem sezonskih, a že takrat je bilo očitno, da promet upada in da letališče težko pridobiva redne povezave. Dve leti pozneje je z optimizmom odmevala novica o sklenjenem sodelovanju s podjetjem SHS Aviation, kitajsko podprtim operaterjem, ki je napovedal kar 660 milijonov evrov vredno investicijo v širitev letališča – med drugim daljšo vzletno stezo in večjo potniško infrastrukturo. Vendar so se že kmalu pojavili znaki, da projekt ni izvedljiv: ključne ovire so bili nedorečen prostorski načrt in nejasna lastniško-upravljavska razmerja. Leta 2018 je letališče izgubilo praktično vse redne komercialne lete, leto pozneje pa je država zaradi neizpolnjenih obljub koncesijo s SHS predčasno prekinila, kar je povzročilo tudi pravne in finančne zaplete.

Od leta 2019 letališče upravlja državna družba DRI upravljanje investicij d.o.o., ki ima minimalno komercialno aktivnost. Promet potnikov je bil izjemno nizek – leta 2022 je skozi letališče potovalo le 3919 potnikov. Mariborsko letališče je v tem obdobju služil predvsem čarterskim letom športnih ekip, letalskim šolam in zasebni aviaciji. Leta 2021 je državi uspelo preprečiti vračilo več kot deset milijonov evrov evropskih sredstev, saj je letališče ohranilo formalni status operativnega.

V začetku leta 2023 je država objavila javni razpis za desetletno koncesijo za upravljanje in razvoj letališča, a glavni problem ostaja prostorski načrt, brez katerega investitorji ne želijo vstopiti v projekt. Ministrstvo za infrastrukturo je maja 2025 napovedalo, da naj bi bil načrt potrjen v letu 2026.

Leta 2024 je letališče zabeležilo le 2330 potnikov, kar je najnižja številka v zadnjem desetletju. Avgusta 2025 je bil sicer opravljen prvi potniški čarter po letu dni, a rednih letov še vedno ni. Letališče je medtem doživelo še materialno škodo – toča je poškodovala streho potniškega terminala, obnova pa poteka po pogodbi v vrednosti približno 905.000 evrov.