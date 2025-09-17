  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Južnoafriška sodnica Navi Pillay in član komisije Chris Sidoti sta predstavila ugotovitve neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice OZN, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    Galerija
    Južnoafriška sodnica Navi Pillay in član komisije Chris Sidoti sta predstavila ugotovitve neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice OZN, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp
    Uroš Esih
    17. 9. 2025 | 05:00
    6:54
    A+A-

    Neodvisna preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice OZN v poročilu o dogajanju v Gazi ugotavlja, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Prva evropska državnica, ki je javno povedala, da se v Gazi dogaja genocid, je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

    »V Gazi gledamo genocid, gledamo in smo tiho,« je maja letos med nagovorom evropskega parlamenta ob stoječih ovacijah povedala Nataša Pirc Musar. Ob govor se je sicer spotaknil skrajno desni spekter evropskih poslancev, med njimi tudi nekateri iz Slovenije. Z mnenjem predsednice republike se strinja 64 odstotkov vprašanih, 23,2 odstotka anketiranih je dejalo, da se s tem ne strinjajo, 12,8 odstotka vprašanih pa je bilo neodločenih, je letos poleti Inštitut Mediana izmeril za Delo.

    Tričlanska komisija OZN je ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj iz konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Gre za ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer z namenom uničenja celotnega ali delnega palestinskega prebivalstva ter ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.

    Da se v Gazi dogaja genocid, je konec avgusta prvič javno povedala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Pred tem je bila v svoji retoriki bolj previdna, izraelsko delovanje v palestinski enklavi je označevala kot genocidno ravnanje. Najbolj zadržan pri opisovanju izraelskega vojnega delovanja v Gazi je predsednik vlade Robert Golob, ki oznake genocid v povezavi z Izraelom še ni izrekel.

    Kaj zares prizadene Izrael?

    Kot smo poročali, je v vladnih vrstah že dozorela odločitev za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ). Čas za pridružitev je do 28. januarja 2026, javnost pa bo o odločitvi Slovenije pravočasno obveščena, so takrat uradno komentirali na zunanjem ministrstvu. Kdaj bo vlada o tem odločala, ni znano. Iz diplomatskih virov smo namreč izvedeli, da bi slovenska pridružitev tožbi Južne Afrike Izraelu pomenila prekoračitev rdeče črte, ki so jo postavili Sloveniji.

    Komisija OZN: Izrael v Gazi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj.

    Izrael želi preprečiti pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike
    proti Izraelu.

    Za Natašo Pirc Musar so ameriške sankcije zoper sodnike nesprejemljive.

    »Slovenija velja za precej radikalno državo znotraj EU z vsem, kar smo že dali na mizo. Po priznanju Palestine smo ves čas zaostrovali sankcije proti izraelskim naseljencem, proti voditeljem, ki kršijo mednarodno pravo. Vztrajamo pri embargu na orožje,« je v podkastu Moč politike povedala Tanja Fajon. A kot je slišati iz diplomatskih vrst, so ukrepi vlade zoper Izrael, ki izvaja genocid v Gazi, izpeljani na način, da zares ne vznemirjajo Izraela, pridružitev tožbi pa bi pomenila dejanje, ki izraelski režim najbolj prizadene.

    Naslednji teden bo Nataša Pirc Musar vodila slovensko delegacijo na letnem zasedanju generalne skupščine OZN, spremljala pa jo bo zunanja ministrica Tanja Fajon. Predsednica republike bo imela svoj govor že prvi dan splošne razprave, pred njo bo govoril predsednik ZDA Donald Trump.

    Neuradno je slišati, da bo Nataša Pirc Musar v nagovoru generalne skupščine izpostavila nesprejemljivost ameriških sankcij zoper sodnike Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Znano je, da so ameriške sankcije doletele tudi slovensko sodnico pri omenjenem sodišču Beti Hohler.

    Sankcije proti vsem uradnikom ICC, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso podpisnice rimskega statuta o ustanovitvi ICC, je februarja odobril ameriški predsednik Donald Trump. ZDA in Izrael seveda nista podpisnici rimskega statuta. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče celo označil za grožnjo nacionalni varnosti in orodje za pravno vojno proti ZDA in njihovemu tesnemu zavezniku Izraelu.

    »Moramo se opomniti, da ko se sprašujemo o relevantnosti in obstoju institucij, kot je ICC, se sprašujemo o relevantnosti in nujnosti ideje, ki je v osrčju institucije – to je odgovornost za mednarodna kazniva dejanja,« je na Blejskem strateškem forumu povedala Beti Hohler. Ameriške sankcije so realne, imajo realen učinek na naša življenja in življenja naših bližnjih, je še povedala slovenska sodnica.

    Avtoritativno mnenje kredibilnega organa OZN

    Ugotovitve neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice OZN za nekdanjega predsednika republike Danila Türka niso presenečenje. Dejal je, da je genocid v Gazi dejstvo, kot so pred tem ugotavljali že številni strokovnjaki. Po njegovih besedah je pomembno, da so pretekla ugotavljanja o genocidu v palestinski enklavi zdaj potrjena z nekim avtoritativnim mnenjem kredibilnega organa OZN: »To je novo in seveda bo to dejstvo vplivalo na prihodnje razumevanje dogajanja okrog Gaze v tem obdobju.« V Gazi sicer ne pričakuje nobenih sprememb, dokler je v Izraelu na oblasti genocidna vlada. »Ni videti, da bi se kaj dosti ozirala na mnenja pravnih strokovnjakov, na mnenja OZN. Trdili bodo svoje in bodo v tem pogledu nepopustljivi ter se bodo zanašali na razumevanje ZDA.« STA

    V času splošne razprave generalne skupščin OZN je pričakovati tudi več novih priznanj države Palestine, kar sta napovedali stalni članici Varnostnega sveta OZN Francija in pogojno Velika Britanija, pa tudi Avstralija, Kanada, Belgija, Luksemburg, Portugalska in Malta. Slovenija je priznala Palestino lani junija pred evropskimi volitvami. »Če bi vse države Evrope, niti ne nujno celega sveta, sprejele enake ukrepe proti Izraelu, kot jih je sprejela Slovenija, bi bila danes morija ustavljena. Naloga majhnih držav je, da odpiramo pot tam, kjer si je velike države ne upajo ali pa ne želijo,« je prepričan predsednik vlade Golob.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelska vojska mesto Gaza spreminja v množično grobišče

    Sestradani, bolni, izčrpani, ranjeni in travmatizirani ljudje nimajo kam bežati.
    Boštjan Videmšek 16. 9. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protest proti vojni v Gazi

    Tudi Irska ne bo nastopala na Evroviziji, če bo sodeloval Izrael

    Evrovizija je že lani potekala v senci protestov proti vojni v Gazi. Z odstopom od tekmovanja grozi več držav.
    11. 9. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Bruselj piše sankcije za Izrael s tresočo roko

    Ostrejša retorika in predlogi več ukrepov nakazujejo premik EU v odzivanju na izraelsko delovanje v Gazi.
    Peter Žerjavič 11. 9. 2025 | 18:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Generalni sekretar UNRWA

    Kako smo dopustili, da so Palestinci tako razvrednoteni?

    Philippe Lazzarini vodi agencijo UNRWA, ki je pod hudim izraelskim pritiskom. Kljub temu še naprej pomagajo palestinskim beguncem.
    Nina Gostiša, Aljaž Vrabec 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

    Prireditelji Vuelte so odgovornost za ukrepanje preložili na ramena mednarodne zveze. Medtem je Matthew Riccitello objavil, da odhaja k ekipi Decathlon.
    Nejc Grilc 16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    genocidNataša Pirc MusarVojna v GaziIzraelVlada Roberta Goloba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Državni kapitalizem po ameriško

    Izkoriščanje kavbojskega gospodarstva

    Stara celina in dobršen del širšega sveta sta bila preračunljiva, saj sta se pasla na ameriškem kavbojskem gospodarstvu.
    Project Syndicate 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Dan D v Manili, pod reprizo iz Stožic bi se Slovenci takoj podpisali

    Slovenska reprezentanca danes (15) proti Nemčiji lovi napredovanje v osmino finala. Še vedno preti 40-letni Georg Grözer, bo Urnaut nared za igro?
    Nejc Grilc 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko gre vsak peti evro za vojsko

    Z ekonomskega vidika je v Sloveniji vsak evro za vojsko manj vreden kot evro za knjige, bolnišnice ali raziskave, a ne velja za vse države enako.
    Tomaž Erjavec 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Bazoviški junaki in Palestinci, 1930–2025

    V zasedeni Palestini se narodnoosvobodilni odpor nadaljuje že vsaj 78 let in kljubuje sionističnemu načrtu, da se palestinski narod iztrebi.
    17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Policista nepooblaščeno brskala po zasebnih podatkih

    Eden naj bi s podatki zalagal prijatelja v kazenskem postopku, drugi se je ukvarjal s preprodajo avtomobilov.
    Tanja Jakše Gazvoda 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko gre vsak peti evro za vojsko

    Z ekonomskega vidika je v Sloveniji vsak evro za vojsko manj vreden kot evro za knjige, bolnišnice ali raziskave, a ne velja za vse države enako.
    Tomaž Erjavec 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Bazoviški junaki in Palestinci, 1930–2025

    V zasedeni Palestini se narodnoosvobodilni odpor nadaljuje že vsaj 78 let in kljubuje sionističnemu načrtu, da se palestinski narod iztrebi.
    17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Policista nepooblaščeno brskala po zasebnih podatkih

    Eden naj bi s podatki zalagal prijatelja v kazenskem postopku, drugi se je ukvarjal s preprodajo avtomobilov.
    Tanja Jakše Gazvoda 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo