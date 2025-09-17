Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

Neodvisna preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice OZN v poročilu o dogajanju v Gazi ugotavlja, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Prva evropska državnica, ki je javno povedala, da se v Gazi dogaja genocid, je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

»V Gazi gledamo genocid, gledamo in smo tiho,« je maja letos med nagovorom evropskega parlamenta ob stoječih ovacijah povedala Nataša Pirc Musar. Ob govor se je sicer spotaknil skrajno desni spekter evropskih poslancev, med njimi tudi nekateri iz Slovenije. Z mnenjem predsednice republike se strinja 64 odstotkov vprašanih, 23,2 odstotka anketiranih je dejalo, da se s tem ne strinjajo, 12,8 odstotka vprašanih pa je bilo neodločenih, je letos poleti Inštitut Mediana izmeril za Delo.

Tričlanska komisija OZN je ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj iz konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Gre za ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer z namenom uničenja celotnega ali delnega palestinskega prebivalstva ter ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.

Da se v Gazi dogaja genocid, je konec avgusta prvič javno povedala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Pred tem je bila v svoji retoriki bolj previdna, izraelsko delovanje v palestinski enklavi je označevala kot genocidno ravnanje. Najbolj zadržan pri opisovanju izraelskega vojnega delovanja v Gazi je predsednik vlade Robert Golob, ki oznake genocid v povezavi z Izraelom še ni izrekel.

Kaj zares prizadene Izrael?

Kot smo poročali, je v vladnih vrstah že dozorela odločitev za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ). Čas za pridružitev je do 28. januarja 2026, javnost pa bo o odločitvi Slovenije pravočasno obveščena, so takrat uradno komentirali na zunanjem ministrstvu. Kdaj bo vlada o tem odločala, ni znano. Iz diplomatskih virov smo namreč izvedeli, da bi slovenska pridružitev tožbi Južne Afrike Izraelu pomenila prekoračitev rdeče črte, ki so jo postavili Sloveniji.

Komisija OZN: Izrael v Gazi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj. Izrael želi preprečiti pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike

proti Izraelu. Za Natašo Pirc Musar so ameriške sankcije zoper sodnike nesprejemljive.

»Slovenija velja za precej radikalno državo znotraj EU z vsem, kar smo že dali na mizo. Po priznanju Palestine smo ves čas zaostrovali sankcije proti izraelskim naseljencem, proti voditeljem, ki kršijo mednarodno pravo. Vztrajamo pri embargu na orožje,« je v podkastu Moč politike povedala Tanja Fajon. A kot je slišati iz diplomatskih vrst, so ukrepi vlade zoper Izrael, ki izvaja genocid v Gazi, izpeljani na način, da zares ne vznemirjajo Izraela, pridružitev tožbi pa bi pomenila dejanje, ki izraelski režim najbolj prizadene.

Naslednji teden bo Nataša Pirc Musar vodila slovensko delegacijo na letnem zasedanju generalne skupščine OZN, spremljala pa jo bo zunanja ministrica Tanja Fajon. Predsednica republike bo imela svoj govor že prvi dan splošne razprave, pred njo bo govoril predsednik ZDA Donald Trump.

Neuradno je slišati, da bo Nataša Pirc Musar v nagovoru generalne skupščine izpostavila nesprejemljivost ameriških sankcij zoper sodnike Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Znano je, da so ameriške sankcije doletele tudi slovensko sodnico pri omenjenem sodišču Beti Hohler.

Sankcije proti vsem uradnikom ICC, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso podpisnice rimskega statuta o ustanovitvi ICC, je februarja odobril ameriški predsednik Donald Trump. ZDA in Izrael seveda nista podpisnici rimskega statuta. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče celo označil za grožnjo nacionalni varnosti in orodje za pravno vojno proti ZDA in njihovemu tesnemu zavezniku Izraelu.

»Moramo se opomniti, da ko se sprašujemo o relevantnosti in obstoju institucij, kot je ICC, se sprašujemo o relevantnosti in nujnosti ideje, ki je v osrčju institucije – to je odgovornost za mednarodna kazniva dejanja,« je na Blejskem strateškem forumu povedala Beti Hohler. Ameriške sankcije so realne, imajo realen učinek na naša življenja in življenja naših bližnjih, je še povedala slovenska sodnica.

Avtoritativno mnenje kredibilnega organa OZN Ugotovitve neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice OZN za nekdanjega predsednika republike Danila Türka niso presenečenje. Dejal je, da je genocid v Gazi dejstvo, kot so pred tem ugotavljali že številni strokovnjaki. Po njegovih besedah je pomembno, da so pretekla ugotavljanja o genocidu v palestinski enklavi zdaj potrjena z nekim avtoritativnim mnenjem kredibilnega organa OZN: »To je novo in seveda bo to dejstvo vplivalo na prihodnje razumevanje dogajanja okrog Gaze v tem obdobju.« V Gazi sicer ne pričakuje nobenih sprememb, dokler je v Izraelu na oblasti genocidna vlada. »Ni videti, da bi se kaj dosti ozirala na mnenja pravnih strokovnjakov, na mnenja OZN. Trdili bodo svoje in bodo v tem pogledu nepopustljivi ter se bodo zanašali na razumevanje ZDA.« STA

V času splošne razprave generalne skupščin OZN je pričakovati tudi več novih priznanj države Palestine, kar sta napovedali stalni članici Varnostnega sveta OZN Francija in pogojno Velika Britanija, pa tudi Avstralija, Kanada, Belgija, Luksemburg, Portugalska in Malta. Slovenija je priznala Palestino lani junija pred evropskimi volitvami. »Če bi vse države Evrope, niti ne nujno celega sveta, sprejele enake ukrepe proti Izraelu, kot jih je sprejela Slovenija, bi bila danes morija ustavljena. Naloga majhnih držav je, da odpiramo pot tam, kjer si je velike države ne upajo ali pa ne želijo,« je prepričan predsednik vlade Golob.