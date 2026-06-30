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    Slovenija

    Nataša Pirc Musar za zagovornico načela enakosti predlaga Barbaro Zupančič

    Pod vodstvom Zupančičeve se je Listina raznolikosti Slovenija razvila v največjo mrežo organizacij za spodbujanje raznolikosti, enakosti in vključevanja.
    Direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela, so zapisali v uradu predsednice. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela, so zapisali v uradu predsednice. FOTO: Matej Družnik
    STA
    30. 6. 2026 | 16:58
    30. 6. 2026 | 16:59
    3:35
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    Predsednica republike Nataša Pirc Musar za zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatko odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela, so zapisali v uradu predsednice.

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    Predsednica išče novega zagovornika načela enakosti

    Kot so navedli, je Barbara Zupančič priznana strokovnjakinja z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih skupin na trg dela, spodbujanja enakosti, preprečevanja diskriminacije, varstva človekovih pravic in upravljanja raznolikosti.

    Delo z ranljivimi skupinami

    Svoje strokovno delo je posvetila predvsem osebam z invalidnostjo, osebam s težavami v duševnem zdravju in drugim ranljivim skupinam, ki jim je pomagala pri vključevanju v delovno okolje ter pri doseganju večje samostojnosti in enakopravnosti. Pomemben del njenega dela poteka z delodajalci in javnimi institucijami, pri katerih je spodbujala razvoj vključujočih delovnih okolij ter praks, ki prispevajo k enakim možnostim in preprečevanju diskriminacije, so dodali.

    Zupančič od leta 2017 vodi aktivnosti za krepitev vključujočih delovnih okolij ter sodeluje z delodajalci, strokovnimi združenji, javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in evropskimi partnerji pri uvajanju praks, ki prispevajo k enakim možnostim in preprečevanju diskriminacije različnih ranljivih skupin.

    Pod njenim vodstvom se je Listina raznolikosti Slovenija razvila v največjo nacionalno mrežo organizacij, zavezanih spodbujanju raznolikosti, enakosti in vključevanja. Danes povezuje več kot 260 organizacij iz gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe.

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    Ljudje se pogosto počutijo prikrajšane, a vsaka krivica ni diskriminacija

    Prejeli sedem predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov

    Za nadpovprečne rezultate pri dolgoletnem delu na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v Sloveniji je prejela priznanje dr. Zdravka Neumana, ki ga podeljuje Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, so še navedli v uradu predsednice.

    Kot so zapisali, predsednica republike poudarja, da morajo biti pri izbiri kandidatov za najodgovornejše funkcije vodilna merila visoka strokovnost, vodstvene kompetence in osebna integriteta. Ocenjuje, da Barbara Zupančič ta merila izpolnjuje, zato je prepričana, da je zaradi svojega dosedanjega dela z ljudmi zelo primerna za odgovorno in neodvisno opravljanje funkcije zagovornice načela enakosti.

    Postopek izbire novega zagovornika načela enakosti se je začel po obvestilu dosedanjega zagovornika Mihe Lobnika, da se mu drugi petletni mandat izteče 26. oktobra. V uradu predsednice so na javni poziv prejeli sedem predlogov možnih kandidatk oz. kandidatov. Po preučitvi kandidatur, pogovorih s kandidati, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti se je predsednica odločila, da DZ v izvolitev predlaga Barbaro Zupančič.

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