Natečaj Igraj se z mano: igra in ljubezen sta enakovredni

V Koroški galeriji likovnih umetnosti (KGLU) v Slovenj Gradcu bodo danes na kulturno-likovnem dogodku Bodi umetnik odprli razstavo 19. mednarodnega likovnega natečaja Igraj se z mano, na kateri bo razstavljenih 976 del. Organizirata ga Center Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije v sodelovanju s koroško galerijo. Razstava bo v galeriji na ogled do 11. marca, nato pa bodo dela potovala po različnih ustanovah po Sloveniji.

Cilj natečaja, prireditve in razstave je spodbujanje vključevanja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami med večinsko populacijo oziroma v širšo družbo. Tudi dogodek ob odprtju bo organiziran tako, da različne skupine prek spoznavnih iger, likovnega ustvarjanja ter postavitve razstave sodelujejo in spoznavajo drug drugega.

Ustvarili bodo goloba, glasnika miru

Po medsebojnem spoznavanju bodo udeleženci na delavnici ustvarili goloba miru, Slovenj Gradec namreč nosi naziv mesto glasnik miru, simbol česar je golob, potem pa bodo postali kustosi in sami, po svojih željah postavili razstavo. Vsak bo sam izbral mesto, kamor bo nalepil risbo. Sledil bo zabavno-glasbeni program, pri izvajanju sodelujejo tudi dijaki slovenjgraške gimnazije.

Za razstavo je bilo izbranih 976 del iz 320 ustanov. FOTO: Dobran Laznik/arhiv Igraj se z mano

»Mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano in vsi dogodki, povezani z njim, znova dokazujejo, da ustvarjalnost povezuje, odpira dialog ter spodbuja razumevanje, sprejemanje in raznolikost,« je povedala Nina Popič, kustosinja pedagoginja v KGLU in koordinatorka projekta. Na letošnji natečaj je prispelo izjemno število likovnih del, kar 7544, pri katerih je sodelovalo 1645 mentorjev, 696 ustanov, med njimi 19 iz tujine, in ustvarjalci iz osmih držav, poleg Slovenije še iz Severne Makedonije, Srbije, Italije, Hrvaške, Združenih arabskih emiratov, Ukrajine in Indije. Velika večina del je na natečaj prišla iz vrtcev.

Na razstavi skoraj tisoč del

Za razstavo je bilo izbranih 976 del iz 320 ustanov. Izbor likovnih del sta opravili kustosinji KGLU Nina Popič in Katarina Hergold Germ, temeljil pa je na dovršenosti izbrane likovne tehnike ter na raznolikosti in izvirnosti motivov. Tudi letos sta bili razpisani dve temi. Že tradicionalna je tema igraj se z mano, otroci so upodabljali svoje priljubljene igrače, igre in različne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, še posebej pogosti so športni motivi.

Cilj natečaja, prireditve in razstave je spodbujanje vključevanja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami med večinsko populacijo vseh generacij oziroma v širšo družbo. FOTO: Dobran Laznik/arhiv Igraj se z mano

Druga letošnja tema je bila ljubezen, upodabljali so družine, skupne trenutke doma, objeme, nasmehe, motive prijateljstva, druženja, zaupanja in podpore, pa tudi hišne ljubljenčke. Veliko del preplavljajo srčki v živih, toplih barvah, ki poudarjajo pozitivno in optimistično sporočilo. Običajno je bila prva tema številčno bolj zastopana, letos pa je zastopanost prvič izenačena. Ljubezen in igra sta enakovredno prisotni v likovnih delih, je še povedala Nina Popič.