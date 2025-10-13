Rutte v intervjuju za Delo: Nato je tako močan, da nas Rusi ne morejo napasti

V nadaljevanju preberite:

Ob zaključku parlamentarne skupščine Nata je prvi mož najmočnejšega vojaškega zavezništva Mark Rutte obiskal Ljubljano. Čeprav so nekatere države na vzhodnem krilu zavezništva nenehno tarča provokacij z vzhoda, Rutte ne vidi potrebe, da bi to razumeli kot napade, saj Rusija moči Nata za zdaj ni kos. Ob sedanjem tempu opremljanja svojih oboroženih sil se Rusija razmeroma hitro približuje temu, da bi lahko postala grožnja. Nato hoče to preprečiti.

V pogovoru za Delo je Rutte odgovoril, kakšno je aktualno razmerje moči, kako daleč je zavezništvo od vojne z Rusijo, kaj bi za kolektivni Zahod pomenilo, če bi agresorju v Ukrajini uspelo, kako enotni smo zavezniki in kdaj, če sploh kdaj, bomo lahko obnovili porušeno zaupanje z veliko vzhodno sosedo?