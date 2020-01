Nautica bo brez vstopnine

Navtični trg v razcvetu

Sejem Nautica bo med 14. in 17. majem. Foto Leon Vidic

Letošnji navtični sejem, ki bo med 14. in 17. majem v portoroški marini, bo letos prvič – v več kot dvajsetletni zgodovini prireditve – popolnoma brezplačen. »Navtiko želimo približati čim širšemu krogu ljudi. Ocenili smo, da bomo izpad dohodka od vstopnin nadomestili s prihodki iz gostinstva,« je povedal, direktor Marine Portorož. Pričakuje veliko boljši obisk kot lani.»Od navtičnega sejma že v preteklosti nismo imeli velikega iztržka, zato smo letos izbrali popolnoma drugačen koncept. Če smo na pravi poti, bomo videli,« je novico pospremil Petan. Po njegovih besedah je zanimanje med razstavljavci veliko in večina jih podpira ukinitev vstopnine. Nautica, ki je bila pred leti Internautica – a so jo preimenovali zaradi razhoda z lastnikom blagovne znamke Jurijem Korencem –, je osrednji slovenski navtični sejem. Letos bodo ponudbo spet osredotočili zgolj na plovila, medtem ko so lani sejem poskušali razširiti še na avtodome.Petan je zagotovil, da so jim vsi lanski razstavljavci plovil načelno potrdili udeležbo, a zaradi zgodnjega datuma dogovorov še niso sklenili. Med njimi pričakuje tudi Elan kot nekdanji slovenski navtični ponos, obeta pa si tudi številne premierne predstavitve novih plovil.Odprtje sejma bosta pospremili medijska regata in posebna regata, imenovana Slovenia Match Race Cup 2020. Na slednji se bodo mednarodni tekmovalci pomerili v dvojicah, in sicer na jadrnicah tipa fareast 28R. Regata bo trajala ves čas sejma, obiskovalci pa si jo bodo lahko ogledali s plovila, ki jim bo na voljo.»Navtični trg je v razcvetu, kar je pokazal tudi nedavni navtični sejem v Düsseldorfu,« je ob robu predstavitve sejma povedal, predstavnik navtične revije Val navtika. Lansko leto je bilo tudi za slovenski navtični segment rekordno, leto 2020 pa je z vidika umikanja čarterskega posla iz predrage Hrvaške v Grčijo in Turčijo nekoliko bolj negotovo.