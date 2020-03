Navade, ki bi jih kazalo ohraniti

Družinsko okolje z vsemi svojimi značilnostmi je eden ključnih dejavnikov človekovega razvoja, in to se še kako kaže v teh dneh, ko v tem okolju zaradi širjenja koronavirusa preživimo največ časa, poudarja dr. Urška Fekonja, profesorica razvojne psihologije na ljubljanski filozofski fakulteti. Katere so pozitivne plati življenja doma – za posameznika, družine, družbo?Trenutne razmere so gotovo priložnost, da se člani družine bolj povežejo med seboj, si prisluhnejo in pomagajo, se skupaj vključujejo v različne dejavnosti, kot so ogled dobrega filma, kuhanje kosila ali delo na vrtu. Pa tudi za to, da se z otroki ...