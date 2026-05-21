Navadna šola se še vedno ni preobrazila v nenavadno

Zvezda park na Kongresnem trgu v Ljubljani bo prihodnji teden, od 26. do 30. maja, spet prizorišče igre, vključevanja in zabave. Že dvajsetič bodo tam pripravili festival Igraj se z mano, enega ključnih dogodkov, ki spodbuja inkluzijo ter socialno vključenost v Sloveniji in zunaj naših meja. Na ustvarjalnih delavnicah, glasbenih nastopih, športnih dejavnostih in igrah bo sodelovalo več kot tisoč udeležencev, nastopajočih in prostovoljcev.

Dr. Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana, v katerem se je razvil festival, je pred desetimi leti dejal: »Nikjer ne piše, da so navadne šole najspodbudnejša okolja. Da to postanejo, jih je treba preobraziti, in sicer iz navadne šole v nenavadno.« Po desetih letih ugotavlja, da navadne šole niso postale nenavadne, kar pomeni, da se niso bistveno spremenile. »Šolo je treba spremeniti konceptualno, o tem govorimo že dolgo, v šolo, ki bo prilagojena različnostim. Zdaj ne govorimo več o drugačnosti, ker ta beseda generira tudi besedno zvezo otroci s posebnimi potrebami.«