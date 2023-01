Naval na nujno pediatrično pomoč zaradi respiratornih obolenj otrok

Na pediatrični nujni medicinski pomoči (PNMP), ki deluje v ZD Ljubljana Center, se soočajo s povečanim številom obiskov zaradi respiratornih obolenj, večje je število obiskov tudi čez dan, ko PNMP ne deluje. Starše prosijo, naj se čez dan obračajo na otrokovega pediatra oziroma enoto, kjer bi morali zagotoviti nadomeščanje v primeru njegove odsotnosti.

Vodja zdravstvenega varstva predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine enote Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Center ter vodja PNMP ZD Ljubljana Tatjana Grmek Martinjaš je v izjavi za medije poudarila, da v Ljubljani PNMP deluje v nočnem času, ob koncih tedna in za praznike pa tudi podnevi.

Vendar se starši nanje obračajo tudi med tednom čez dan, ko PNMP ne deluje. Danes do 11. ure so imeli tri take primere. »S tem nas spravljajo v hudo stisko, saj se mora sestra s temi, ki pridejo, vseeno ukvarjati, mora jih triažirati, kot temu rečemo, uvrstiti v stopnjo nujnosti, zapustiti svojo ambulanto in to opraviti,« je dejala in poudarila, da nujne primere vseeno obravnavajo, čeprav ima otrok pediatra v kateri od drugih enot.

Kot je pojasnila, so čez dan za nujna stanja otrok zadolženi vsi otroški in šolski dispanzerji posameznih enot ZD Ljubljana. Zato starše prosi, naj se za pomoč obračajo na otrokovega pediatra oziroma enoto zdravstvenega doma, kjer bi moralo biti urejeno nadomeščanje pediatra v primeru njegove odsotnosti.

Pogosto pomoč pri njih čez dan iščejo tudi tujci in turisti pa starši z otroki, ki jih zavrnejo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, prav tako otroci, ki so opredeljeni pri pediatrih koncesionarjih, čeprav bi se morali tudi slednji »medsebojno pokrivati v rednem delovnem času«. Nanje se obračajo tudi starši z otroki iz okoliških občin, kot so Vrhnika, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik in Ribnica, ko njihov pediater ne dela.

Povečano število obiskov zaznavajo zaradi prehladnih viroz, predvsem pri predšolskih otrocih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Grmek Martinjaševa je kot dolgoročno nujne rešitve izpostavila uvedbo medicinske pomoči tudi čez dan v okviru pediatričnega urgentnega centra. A mora najprej delo začeti urgentni center v Ljubljani. Tega bosta glede na dogovor med zdravstvenim ministrom Danijelom Bešičem Loredanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem v prostorih ljubljanske urgence skupaj vzpostavila UKC Ljubljana in ZD Ljubljana.

Kot je pojasnila dr. Grmek Martinjaš, v nočnem času PNMP zaznava povečano število obiskov predvsem zaradi prehladnih viroz in predvsem pri predšolskih otrocih. Vrh respiratornih obolenj se je po njenih besedah običajno pokazal januarja ali do sredine februarja, letos pa so naval imeli že v decembru.

Ob tem pričakujejo tudi vrhunec števila okužb z virusi gripe pri otrocih. Trenutno število obiskov je primerljivo s stanjem pred začetkom epidemije covida-19, pri čemer upajo, da ne bo tako hudo kot januarja 2020, pred začetkom epidemije covida-19, ko so v eni noči obravnavali kar 78 pacientov.

Tako kot ambulante nujne medicinske pomoči, namenjene odraslim, tudi v ambulanti PNMP sicer opažajo okoli 80 odstotkov primerov, ki niso nujni. Medicinska sestra Erika Verbič staršem svetuje, da pred obiskom najprej pokličejo po telefonu, čeprav morajo občasno vztrajati nekoliko dlje, saj so zaposleni obremenjeni s siceršnjimi zadolžitvami.