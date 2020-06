Naval na osebne dokumente

»Ker ukrepi NIJZ še vedno veljajo in strank ne smemo spuščati v čakalnice, smo po epidemiji obdržali sistem naročanja po telefonu in elektronski pošti. To je tudi najhitrejša pot za urejanje osebnih dokumentov,« pravi Bojan Babič, načelnik UE Ljubljana. V zadnjem času se namreč dogaja, da uradniki na Tobačni ne morejo takoj urediti novih osebnih dokumentov, to pa med ljudmi (in tudi zaposlenimi) povzroča veliko slabe volje.V uredništvo Dela smo prejeli ogorčeno pritožbo občana, ki je zaradi potovanja na sosednjo Hrvaško pred dnevi želel urediti novo osebno izkaznico za otroka. Ob prihodu v sektor za upravne notranje ...