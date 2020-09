Navdušenci drvijo na Elizejske poljane

Tudi navijačem ni lahko

AFP Bolj ko se bliža vrhunec dirke, večja sta navdušenje in želja biti v živo priča ­zgodovinskemu uspehu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat /AFP

Zanimanje vse večje

Šport je bržkone edina stvar, ki Slovenke in Slovence ob družbenopolitičnih dnevnih razhajanjih združi v enoten in predvsem ponosen narod. Tokrat so za to poskrbeli Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Matej Mohorič in Luka Mezgec, ki so našo državo uvrstili na športni zemljevid še v kolesarstvu.Dirka po Franciji je v zadnjih tednih zasenčila celo vsakodnevno poročanje o covidu-19, čeprav je prav letošnje najprestižnejše kolesarsko tekmovanje precej zaznamovala pandemija. A je za zdaj najhujše mimo, nobeden iz ekipe naših (še) ni bil pozitiven na testiranju, kar pomeni, da se za vse tekmovanje nadaljuje.Nekaj najbolj zagrizenih športnih navdušencev se je že pred časom odpravilo v Francijo, kjer na več etapah spremljajo in bodrijo naše fante. Med njimi je nekdanji vrhunski športnik Jani Klemenčič, ki je povedal, da je zgodba, ki jo trenutno pišejo naši kolesarji, čudežna. »Še pred nekaj leti bi bila to znanstvena fantastika, zdaj pa se odvija v realnosti, pred našimi očmi.«Naporov in prilagoditev kolesarjev zaradi koronavirusne bolezni 19 sicer ne gre primerjati z občutki gledalcev, a Klemenčič kljub vsemu meni, da je biti zvest navijač, ki kolesarje spremlja na več etapah, lahko zelo naporno.»Potovanja, tudi po stotine kilometrov, najti parkirišče za avtodom, se organizirati, ugotoviti, kje spremljati etapo, se odločiti, ali bi šli na ogled s kolesom, motorjem, peš, ali bi celo kje plezali, potem se vrniti nazaj, pospraviti, odhiteti dalje,« je naštel vsakdanje skrbi največjih športnih navdušencev.Vse to poteka v znamenju virusa. »Vsak mora pri sebi razčistiti, da so okoliščine spremenjene, se prilagoditi. Sam sem navdušen, da sem na Touru, to je tista kljukica, ki mi je še manjkala. Maske so pa tu, v Franciji, obvezne povsod, tudi na prostem, zato smo morda še varnejši kot doma,« je dobrovoljno poudaril.Koliko Slovenk in Slovencev je v Franciji, ni znano, je pa dejstvo, da bolj ko se vodilna slovenska kolesarja bližata cilju, večja sta navdušenje in želja biti v živo priča zgodovinskemu uspehu. Večina jih je že oziroma bo še šla na pot v lastni režiji, v nedeljo, ko bo morda čas za največje slavje v zgodovini slovenskega kolesarstva, pa bosta v Pariz odpeljali navijače agenciji Kompas in Palma. A časa za potep po mestu zaljubljencev ravno ne bo.V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah bo v organizaciji turistične agencije Kompas z ljubljanskega letališča proti Parizu poletelo posebno letalo. »Ljubiteljice in ljubitelji slovenskega športa in zlasti kolesarstva bodo lahko na Elizejskih poljanah spremljali parado prvakov ter pokazali čast in spoštovanje kolesarskim junakom Luki Mezgecu, Mateju Mohoriču, Janu Polancu, na čelu s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Za enodnevni program je zelo veliko zanimanja, še posebej ko je za kolesarji najtežja, kraljevska etapa,« so povedali v Kompasu.Tudi v turistični agenciji Palma ponujajo enodnevni nedeljski skok v Pariz, neposredno iz Ljubljane s posebnim čarterskim poletom. »Slovenci bodo tako pospremili naše kolesarske prvake skozi ciljno črto. Zanimanje je vsak dan večje, Slovenci smo resnično športni narod, sploh pa je šport v teh časih tisti, ki nam daje energijo in vzbudi pozitivna čustva,« je poudarila njihova predstavnica Nena Kraševec Mišič.O zahtevah, povezanih s covidom-19, je bila jasna, da je zaščitna maska nujna že ob vstopu na letališče, prav tako ves čas poleta. Tudi v Franciji razmere niso drugačne – zaščitno masko je treba nositi tudi na ulicah in prizorišču Tour de France. »A glavno je, da letimo in se veselimo uspehov naših fantov,« je sklenila.