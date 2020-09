Navodil, da se bolnika brez testa na koronavirus ne sprejme, ni

Bolniki s hudimi akutnimi težavami naj pomoč poiščejo v urgentnih centrih ali nujnih ambulantah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister za zdravjeje zatrdil, da nobena navodila ne omenjajo, da se bolnika brez testa na novi koronavirus ne bi sprejelo v obravnavo, o čemer poročajo nekateri bolniki. Minister je ocenil , da je to nedopustno in nesprejemljivo, in omenil tudi pozive vodstvom zdravstvenih domov za lažjo dostopnost do zdravnika. Če bolnika brez testa na novi koronavirus ne sprejmejo , je potrebna pritožba v okviru zavoda, kjer se to zgodi, je v izjavi za medije ob robu razprave o osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije pojasnil Gantar.Kot je povedal minister, so o tem v okviru organizacije dela spregovorili tudi z vodstvi zdravstvenih domov in bolnišnic. »Mislim, da zdravniška presoja in razumevanje problema covida-19 tu ne bi smela biti vprašanje, gre za strokovno in odgovorno delo posameznika,« je dejal in pojasnil, da so na srečanjih s predstavniki vodstev zavodov na to tudi opozarjali.»Več kot jih prepričevati in da jim stroka pove, da to ni opravičljiv razlog, da se izognejo obravnavi, ne moremo,« je dodal. Zato minister, kot pravi, ne vidi druge poti kot ustrezno pritožbo in obravnavo individualnega primera, pri čemer ocenjuje, da »to le ni splošen pojav«.Na vprašanje o veliko pritožbah glede nedostopnosti zdravnikov in telefonske neodzivnosti je minister pojasnil, da so na torkovem srečanju z direktorji zdravstvenih domov o tem dobili veliko podatkov in da v zdravstvenih domovih sprejemajo bistveno več klicev. V zdravstvenih domovih bodo poskušali delo organizacijsko spremeniti, je dejal Gantar.»Dejstvo pa je, da če medicinska sestra v nekem trenutku odgovarja na klice, ne more opravljati svojega dela,« je dejal. Pri tem je pozval vse, ki kličejo v zdravstvene domove, da res kličejo, kadar je to nujno, ne pa za stvari, ki so banalne ali nepomembne.Na ministrstvu so zdravstvenim domovom med drugim svetovali, naj vzpostavijo dodatne telefonske številke, ki niso vezane na posamezne ambulante in na katerih bi sprejemali klice ter bolnike ustrezno usmerjali, je po torkovem srečanju pojasnila svetovalka ministrstva za zdravje. Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščinaje bolnikom, ki naletijo na težave pri dostopu do zdravnika oziroma zdravstvenih storitev, svetoval, naj se obrnejo na vodstva zdravstvenih domov, ne pa na družbena omrežja.Repar Bornškova, sicer tudi zdravnica v ljubljanskem zdravstvenem domu, je v izjavi po srečanju še poudarila, da se zdravnik na podlagi klinične slike odloči za pregled bolnika, tudi če ima ta povišano telesno temperaturo. »Vsaka vročina še ni covid-19, lahko imaš bistveno hujša, nevarna stanja. Včasih je to z dvema stavkoma jasno in takega bolnika lahko zdravnik sprejme,« je poudarila. Dodala je še, naj bolniki s hudimi akutnimi težavami pomoč poiščejo v urgentnih centrih ali nujnih ambulantah.