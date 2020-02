Navodila za ravnanje zaposlenih v prometu ob sumu okužbe pri potnikih

Ker se območja, kjer se pojavlja virus, spreminjajo, svetujejo redno spremljanje posodobljenih informacij na spletni strani NIJZ. FOTO: Voranc Vogel/Delo



V Kranju se pripravljajo na prihod koronavirusa

Iz Splošne bolnišnice Jesenice so sporočili, da zaradi preprečevanja možnega širjenja okužbe s koronavirusom še vedno velja prepoved obiskov na vseh oddelkih bolnišnice, dovoljena pa je prisotnost zdravega starša ali skrbnika na pediatričnem oddelku.

Primeri okužb z novim koronavirusom se širijo po Evropi. Pristojni organi si sicer prizadevajo, da bi omejili širjenje virusa. Žarišče ostaja Italija s približno 400 okuženim in 12 smrtnimi žrtvami. O prvih primerih okužb poročajo iz Gruzije, Romunije, Norveške in Danske.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil navodila za ravnanje zaposlenih v notranjem in mednarodnem prometu ob sumu okužbe z novim koronavirusom pri potnikih. Potniki, ki prihajajo s tveganih področij in zanje obstaja sum na okužbo, naj se od ostalih umaknejo vsaj 1,5 metra. Prostore, v katerih so se zadrževali več kot 15 minut, je treba očistiti in razkužiti.»Če se na zaposlene obrne potnik, pri katerem so se v 14 dneh po vrnitvi s Kitajske, iz Hongkonga in Macaa ter Južne Koreje, Irana ali italijanskih dežel Lombardija, Benečija (Veneto), Emilija - Romanja in Piemont pojavili bolezenski znaki, kot so vročina in kašelj ali občutek težkega dihanja, svetujemo, da se ta presede v del vozila, kjer bo vsaj 1,5 metra oddaljen od preostalih potnikov,« v navodilih piše NIJZ.Nadalje priporočajo, naj tak potnik po telefonu kontaktira svojega izbranega zdravnika oziroma zdravstveno službo in pri tem navede podatke o potovanju ter simptome, zdravnik pa bo podal nadaljnja navodila.Prostore, v katerih se je oseba s sumom na bolezen zadrževala dlje časa, se očisti z vodo in čistilnimi sredstvi. Prostor je treba med čiščenjem zračiti, tekstil, kot so na primer zavese, pa oprati pri temperaturi 60 stopinj Celzija in posušiti v sušilnem stroju ali ga prelikati. Nato je treba prostor razkužiti z 0,1-odstotno raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita, na primer z varikino ali z razkužilom, ki vsebuje 70-odstotni alkohol.Ker se območja, kjer se pojavlja virus, spreminjajo, svetujejo redno spremljanje posodobljenih informacij na spletni strani NIJZ Medtem se tudi posamezne občine pripravljajo na morebiten izbruh bolezni. Kranjski mestni svetniki so na seji v sredo prisluhnili poročilu o stanju pripravljenosti občine na pojav novega koronavirusa. Civilna zaščita se je samoiniciativno začela dogovarjati s šolami glede morebitne potrebe po uporabi telovadnic v primeru velike epidemije. Skrbi pa jih pomanjkanje zaščitnih sredstev zlasti za zdravstveno osebje.Kot je povedal poveljnik kranjske civilne zaščite, država civilne zaščite še ni aktivirala, so pa v Kranju samoiniciativno ukrepali in sestavili neke vrste krizni štab. Sodelujejo tudi s preostalimi občinami v državi, pa tudi z ravnatelji kranjskih šol, predvsem glede pripravljenosti uporabe telovadnic kot prostorov za izolacijo oziroma karanteno.Govekar je zagotovil, da bo po potrebi in glede na potek dogodkov civilna zaščita ustrezno ukrepala ter s tem prebivalcem zagotovila hitro obravnavo in zajezila morebitno širjenje bolezni. Težavo pa Govekar vidi v pomanjkanju zaščitnih mask in opreme za operativne ekipe, ki so jo zato že začeli naročati. Še posebej ga skrbi pomanjkanje zaščitne opreme za operativne delavce v zdravstvu.Kot je povedala direktorica Zdravstvenega doma Kranj, ki pokriva območje z okoli 70.000 prebivalci in kjer so doslej imeli tri sume na okužbo z novim koronavirusom, so takoj po novem letu naročili dodatna zaščitna sredstva, a jih niso dobili. Pojasnila je, da imajo v zdravstvenem domu 200 pravih mask, 50 vodoodpornih plaščev, 50 mask in 50 očal. Ker jim niso povedali, kaj je v blagovnih rezervah, so naročili 200 dodatnih mask.Kranjski županje sicer danes v izjavi za javnost ocenil, da so v kranjski mestni občini zelo dobro pripravljeni na prihod novega virusa. Tako kot Lilijana Gantar Žura je tudi on prepričan, da je panika odveč in da velik strah pred okužbo ni potreben. Bolezen je namreč podobna gripi, le z večjim širjenjem. Ključna preventiva pred okužbo pa je čistoča rok in delovnih površin ter zračenje prostorov za deset minut večkrat na dan.