Navzkrižje interesov pri ponudnikih zavarovanj v Luki Koper?

17

let ni bilo na področju ponudnikov pokojninskih zavarovanj v Luki Koper nobenih sprememb ali konkurence

Očitki se ne pojavljajo prvič

Kaj pravi zakonodaja

Na računskem sodišču opozarjajo na splošno le na člen zakon o gospodarskih družbah, ki določa, da se mora član organa vodenja ali nadzora, ..., izogibati kakršnemu koli nasprotju njegovih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo vodi ali nadzoruje. V primeru, da nastopi nasprotje interesov, mora ta oseba o tem najkasneje v roku treh delovnih dni pisno obvestiti organ, katerega član je, in organ nadzora. Če družba nima nadzornega sveta, mora o tem obvestiti družbenike na prvi naslednji skupščini. Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije ogroženo zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli drugih interesov povezanih z drugo fizično ali pravno osebo.

Luka Koper ima od leta 2002 dodatno pokojninsko zavarovanje sklenjeno z banko Intesa Sanpaolo Bank. Ker zakonodaja daje možnost sodelovanja z več kot enim ponudnikom tovrstnih zavarovanj, je z vabilom za posredovanje ponudb pozvala vse ponudnike tega zavarovanja v Sloveniji.Se po sedemnajstih letih obetajo spremembe? Po tem, ko so v Luki Koper primerjali ponudbe, ki so prispele na povabilo, so izbrali tri ponudnike in jih povabili k podrobnejši predstavitvi. Po naših informacijah so med izbranci Adriatic Slovenica, Prva in Pokojninska družba A. »Končni izbor, ki bo temeljil na predpisanih internih postopkih za izbor izvajalcev storitev, še ni končan,« so redkobesedni v Luki Koper. Svoje mnenje, ki pa za upravo ni zavezujoče, data tudi svet delavcev in sindikat.V zvezi s ponudbo Pokojninske družbe A pa se že pojavljajo pomisleki o morebitnem nasprotju interesov. Luka Koper je namreč v 51-odstotni lasti države, več kot enajst odstotkov ima SDH, ki sicer upravlja tudi delež države. Predsednica nadzornega sveta SDH je Karmen Dietner, ki je hkrati tudi predsednica uprave Pokojninske družbe A. Mnenja računskega sodišča ali gre za potencialni konflikt interesov včeraj do konca redakcije nismo dobili.Očitki o navzkrižju interesov pri prodaji pokojninskih zavarovanj v Kopru se ne pojavljajo prvič. Ko je vodenje nadzornega sveta Luke Koper prevzela Alenka Žnidaršič Kranjc iz skupine Prva, so mediji dobili anonimko, pod njo se je podpisal »zaposleni v Luki Koper« in razkril, da je poskušala zavarovanja svoje Prve prodajati tudi družbi, ki jo nadzoruje. Iz posla nato ni bilo nič. Poleti leta 2017 so na predlog SDH na skupščini družbe odpoklicali nadzorni svet, saj si je lastnik »želel takšne nadzornike, ki bodo kos izzivom poslovanja družbe.« V Luki je zaposlenih 1242 ljudi.