Naziva klinični ne more uporabljati vsak oddelek

Le bolnišnični oddelki, ki imajo vrhunski kader in opravljajo strokovno, izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost, lahko pridobijo status klinični. Tega morajo obnavljati vsakih pet let. Od pridobitve tega naziva je odvisna tudi njihova upravičenost do sredstev za terciarno dejavnost. A v resnici zadostnega zunanjega nadzora nad kliničnostjo ni.Z ministrstva za zdravje, v okviru katerega deluje komisija za strokovna napredovanja, ki med drugim odloča o podelitvi statusa klinični, so sporočili, da seznama, s katerega bi bilo razvidno, kdaj posameznim klinikam po državi poteče status kliničnosti oziroma kdaj jim je bil ta ...