Ne alkoholu med nosečnostjo!

Recite ne alkoholu v nosečnosti. Foto Arhiv Institut Utrip

Ljubljana – Natančno ob 9. uri in devet minut, danes, 9. septembra, je na Prešernovem trgu slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni pričelo že s šesto ozaveščevalno akcijo Premlad o škodljivosti predporodne izpostavljenosti alkoholu za nerojene otroke. Ena od 67 žensk, ki pije alkohol med nosečnostjo, namreč rodi otroka s fetalnim alkoholnim sindromom (FAS), kar pomeni vsako leto približno 119.000 otrok s FAS – sindromom, ki ga je stoodstotno mogoče preprečiti. Kako? Z izogibanjem pitja alkohola med nosečnostjo.Med največja tveganja uživanja alkohola v predporodni dobi sodi zlasti razvoj spektra fetalnih alkoholnih motenj, t. i. FASD. »Tudi v prvih tednih nosečnosti, ko marsikatera ženska niti še ne ve, da je noseča, lahko pitje alkohola povzroči številne fizične, vedenjske in intelektualne nezmožnosti, ki otroka zaznamujejo za vse življenje,« pravi, vodja mreže Preventivna platforma in koordinator slovenskega dela kampanje, sklicujoč se na ameriške in evropske študije.V ZDA je zaradi FASD prizadet odstotek otrok, v Evropi jih je vsaj dva odstotka, v Južni Afriki domnevno še več … Predporodna izpostavljenost alkoholu povzroča nepravilnosti pri razvoju srca in kasnejše večje tveganje za srčne bolezni, opozarja, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. »Ob kozarcu popitega alkohola je lahko zarodek opit več kot deset ur oziroma ves dan. Nerojeni otrok tudi nima zagovornika pravice do zdravja in zaščite,« dodaja, vodja mreže »NVO varujejo vaše zdravje« in predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.»Med kampanjo želimo zlasti dvigniti ozaveščenost glede nevarnosti pitja alkohola med nosečnostjo med ženskami v rodni dobi in nosečnicami širom sveta, zagotoviti in razširiti natančne, verodostojne in na raziskavah temelječe informacije o tveganjih glede pitja alkohola med nosečnostjo ter spodbuditi ženske, njihove družine in prijatelje ter družbo kot celoto, da podprejo in spodbujajo nosečnost brez alkohola«, je še pojasnil Košir.Kampanji se je pridružila tudi Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.pravi, da zato, ker alkoholna industrija v zadnjih letih vedno bolj cilja na mlada dekleta z barvami in okusi pijač, pa tudi z oglaševanjem na socialnih omrežjih ter filmi in serijami: »Mladi premalo poznajo tveganja povezana s pitjem v nosečnosti, zato predlagamo začetek označevanja alkoholnih pijač z znakom, ki opozarja, da je alkohol v nosečnosti nevaren.«