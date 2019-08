»Ne bi škodilo malo več prvobitnega strahu pred gorami«

Joža Mihelič me prijazno sprejme v čudovitem koščku Gorenjske, v Mojstrani. Odmeriva si pol ure, ki naposled preraste v krepko uro in četrt. Je gostobeseden in prijeten sogovornik, iskriv v pripovedovanju doživljajev, izkušenj in anekdot, ki pa imajo močno rdečo nit: ljubezen do gora. Joža jim je neizbrisljivo zapisan vse življenje. Strast do gora vam je bila položena že v zibelko. Izvirate iz znane gorniške družine, ste sploh imeli kakšno drugo izbiro?Res mi ni preostalo nič drugega. Moja starša, oba učitelja, sta se našla v Slovenskih goricah, toda oče si je strastno želel živeti nekje med gorami, po drugi ...