Ne bo kokošnjak, ampak igralnica z avtomati na prostem

Pri prenovi objekta Ljubljana pripravljajo prostor tudi za selitev igralnice Grand Casinò. Vlada o koncesiji še ni odločila.

Sredi Portoroža prenavljajo več kot pol stoletja star poslovni objekt Ljubljana, kjer je bila nekoč restavracija Jadran. Po napovedih gradbincev iz podjetja Grafist Koper in arhitektov iz A+Biro Nemec bo v njem tudi prostor, v katerega se bo preselila igralnica Grand Casinò Portorož. To se bo očitno zgodilo kljub nasprotovanju nekaterih krajanov. Vlada o novi koncesiji še ni odločila, piranski svetniki pa so pred 14 meseci z večino glasov soglašali, da se Grand Casinò lahko preseli iz Metropola v središče pristanišča vrtnic. Tako bo videti nov center Portoroža po zamislih arhitektov A+Biro Nemec. Foto Abiro Nemec Lastnik gostinskega in trgovskega objekta Ljubljana Ante Guberac je pred odločanjem na občinskem svetu lani dejal, da bo v objekt preselil igralnico, in zagotovil, da v njem ne ...