FOTO:Ne drži, da starejši niso motivirani za nova znanja

Ljubljana – Kako starejšim omogočiti, da se vključujejo v digitalni svet, in jih naučiti uporabe sodobnih tehnologij? Ena od možnosti prijetnega in zabavnega pristopa je medgeneracijsko učenje v sklopu Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK), kjer mladi in starejši sodelujejo pri pridobivanju uporabnih znanj, sofinancirata pa jih Slovenija in EU iz evropskega socialnega sklada.Pogoj za takšne projekte je interdisciplinarno sodelovanje študentov in mentorjev z različnih fakultet, je povedala dr. Nives Ličen z oddelka za pedagogiko in andragogiko na ljubljanski filozofski fakulteti, tudi sama mentorica. ...